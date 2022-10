Video/ HJK Helsinki Roma (1-2) gol e highlights: Mourinho soffre ma vince

VIDEO HJK HELSINKI ROMA (1-2)

Alla Bolt Arena la Roma supera in trasferta l’HJK Helsinki per 2 a 1, vittoria però non facile come scopriremo nel video HJK Helsinki Roma. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Koskela a cominciare forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con il tiro di Hoskonen parato da Rui Patricio al 6′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Mourinho centrano un palo con il colpo di testa di Cristante al 20′. Lo stesso Cristante si vede poi annullare un gol per fuorigioco al 28′ a causa della posizione di fuorigioco attivo di Volpato ad ostacolare Hazard segnalata dal VAR. Nel finale della prima frazione di gioco i giallorossi riescono a passare in vantaggio al 41′ grazie alla rete messa a segno con un colpo di testa da Tammy Abraham su assist del capitano Lorenzo Pellegrini battendo un calcio di punizione dalla trequarti.

Risultati Europa League, classifiche/ Roma ok ad Helsinki! Diretta gol live score

CLICCA QUI PER IL VIDEO HJK HELSINKI ROMA

Nel secondo tempo i finlandesi ripartono alla grande trovando appunto il gol del pareggio al 54′ per merito di Hetemaj, sfruttando il suggerimento in profondità offertogli da Lingman. Il tempo passa ed i capitolini non si lasciano abbattere fino a tornare avanti al 62′ con l’autorete firmata da Hoskonen, sfortunato nel deviare alle spalle del suo portiere a causa del pressing di Abraham. I biancoblu replicano ripristinando l’equilibrio al 79′ con il gran gol di Browne che viene però annullato dal VAR per il fallo commesso da Abubakari. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro portoghese Tiago Martins ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Halme ed Abubakari da un lato, Mancini, Rui Patricio e Spinazzola dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno della competizione europea permettono consentono alla Roma di salire a quota 7 nella classifica del girone C dell’Europa League mentre l’HJK Helsinki non si muove, rimanendo fermo con un punto.

Diretta/ Sturm Graz Feyenoord (risultato finale 1-0): Kiteishvili la sblocca!

VIDEO HJK HELSINKI-ROMA (1-2): IL TABELLINO

HJK Helsinki-Roma 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 28′ Cristante(R); 54′ Hetemaj(H); 62′ AUTO Hoskonen(H).

Assist: 28′ Lo. Pellegrini(R); 54′ Lingman(H).

HJK HELSINKI (3-4-3) – C. Hazard; Peltola, Hoskonen, Halme; Soiri, Vaananen, Lingman, Browne; Olusanya(46′ Abubakari), Hetemaj(69′ Boujellab), Hostikka. A disp.: Martic, Radulovic, Riski, Saksela, Serrarens, Tanaka, Tannander, Terho, Toivio, Yli-Kokko. Allenatore: Toni Koskela.

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Cristante(84′ Kumbulla), M. Camara(78′ Bove), El Shaarawy(90′ Spinazzola); Lo. Pellegrini(78′ Shomurodov), Volpato(78′ Faticanti); Abraham. A disp.: Belotti, Boer, Cherubini, Karsdorp, Svilar, Tripi. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo).

Ammoniti: 22′ Mancini(R); 34′ Halme(H); 82′ Rui Patricio(R); 82′ Abubakari(H); 90’+5′ Spinazzola(R).

Diretta/ Manchester United Sheriff (risultato finale 3-0): Ronaldo chiude i conti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA