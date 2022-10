Video hot per fidanzatino finisce su chat WhatsApp dei genitori/ Scatta denuncia

Una ragazzina minorenne ha girato un video hot privato, e lo stesso filmato avrebbe iniziato a circolare su WhatsApp, arrivando persino ai genitori della stessa. L’episodio, come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, è avvenuto in Sardegna, precisamente nel territorio dell’Ogliastra, e sta facendo un gran parlare proprio per via della sua gravità. Una volta scoperto il filmato, i genitori della minorenne hanno denunciato il tutto alla polizia di Lanusei, e nelle immagini in questione, come scrive ancora l’Ansa, si vede la ragazzina in pose intime ripresa con la videocamera del suo smartphone.

L’idea alla base di tale filmato, era di fare una sorta di gioco erotico con il proprio fidanzatino, visto che la giovane voleva appunto stuzzicare il suo compagno, anche lui al di sotto dei 18 anni. Non è ben chiaro quindi come mai lo stesso video sia finito in rete, sui social e WhatsApp, divenendo di fatto pubblico. La Procura presso il tribunale dei minorenni di Cagliari ha aperto un fascicolo dedicato, affidando le indagini alla Polizia, e toccherà ora agli agenti del commissariato di Lanusei fare luce sull’accaduto, per cercare di capire cosa sia accaduto e soprattutto chi abbia diffuso in rete il video, nonostante il filmato dovesse rimanere assolutamente privato.

RAGAZZINA GIRA VIDEO HOT E L’EPISODIO DI RISSA FRA MINORENNI A SESTU

Un episodio, quello del video hot della minorenne finito in rete, che giunge a seguito di altre vicende decisamente discutibili legate a ragazzini di Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. In questo caso, sempre come scrive l’Ansa, si fa riferimento ad una serie di risse fra giovani minorenni, avvenute in un parco pubblico della cittadina, e poi riprese dai presenti, con conseguente diffusione in rete.

I carabinieri della compagnia locale hanno già identificato tutti i ragazzini protagonisti, in totale 15 fra gli 11 e i 12 anni, denunciando anche un 14enne per istigazione a delinquere. Nell’indagine verranno coinvolti anche i genitori degli stessi minorenni, che saranno convocati in caserma da lunedì per un percorso di sensibilizzazione.

