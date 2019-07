VIDEO/ I 40 anni dell’Istituto Oncologico Romagnolo al Meeting Salute

In questo video ascoltiamo le parole di Dino Amadori, Fondatore e Presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo, che festeggia i 40 anni dalla fondazione. Per questa occasione è stata allestita la mostra “Vicino a chi soffre, insieme a chi cura. Storia dell’oncologia, storia di persone”, che si potrà visitare nell’Area Salute del Meeting di Rimini 2019. Nella presentazione si legge che “questa mostra vuole essere il racconto, in breve, dello sviluppo dell’oncologia, sia dal punto di vista scientifico (con le sue tappe e le sue prospettive più recenti), sia dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda questa nostra Romagna. Un racconto che includerà quindi la nascita e l’evoluzione dello IOR, l’Istituto Oncologico Romagnolo, e dell’IRST, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola, senza i quali la storia dell’oncologia in Romagna sarebbe un’altra storia. E, naturalmente, anche dal punto di vista della solidarietà, dell’aiuto e della compagnia ai pazienti oncologici”

