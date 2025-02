VIDEO “IL RITMO DELLE COSE” CANZONE DI RKOMI AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

Il video ufficiale de “Il ritmo delle cose”, il brano con cui Rkomi ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 è uscito il 12 febbraio 2025 su Youtube e ha già raccolto quasi mezzo milione di visualizzazioni. Il rapper vuole rappresentare il caos e l’instabilità delle relazioni moderne, influenzate dalla tecnologia. La protagonista è una donna che lavora in una lavanderia, immersa in una routine monotona e solitaria. Ad un certo punto, però, la sua quotidianità viene interrotta dall’arrivo di un uomo, presumibilmente suo marito, con cui si abbandona ad un ballo, ritrovando per un attimo la gioia di vivere.

Ma, nel finale, torna alla realtà. La donna danza da sola, stringendo le giacche appese, perché quell’uomo era solo una proiezione dei suoi ricordi. Proprio come la canzone, il video Il ritmo delle cose riflette sul tema dell’isolamento e sulla difficoltà di creare connessioni autentiche in un modo sempre più condizionato dalla tecnologia. “Provo a dipingere questo momento storico e l’attaccamento all’isolamento dettato dal digitale”, ha spiegato il cantante, aggiungendo di aver imparato a vivere nel suo disordine.

IL RITMO DELLE COSE, DALL’ESIBIZIONE LIVE A SANREMO 2025 ALLA CLIP VIDEO

Rkomi ha riportato perfettamente il senso del video nelle sue tre esibizioni sul palco del Teatro Ariston. Inizialmente, infatti, ad accompagnarlo c’erano due bambini, successivamente due signori anziani e, infine, la donna da sola con la giaccia di lui. In questo modo, ha voluto rappresentare esattamente il “decrescendo” della vita, in una canzone che meritava senza dubbio di più del penultimo posto in classifica.

QUI SOTTO GUARDA IL VIDEO IL RITMO DELLE COSE