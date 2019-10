Video/ Imolese Carpi (2-1): highlights e gol. Ai falconi non basta il solito Vano

L’Imolese riesce a conquistare in rimonta il primo successo davanti al proprio pubblico, grazie alle reti messe a segno da Belcastro e Padovan che hanno così neutralizzato il vantaggio realizzato da Vano poco prima della fine della prima frazione di gioco. La prima emozione dell’incontro arriva al 19’ quando Jelenic ha tentato un potente tiro da fuori area che è stato respinto dal palo a Rossi ormai già battuto. Al 24’ ancora Jelenic pericoloso questa volta con un colpo di testa in girato che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 29’ arriva poi il primo cambio degli ospiti che hanno gettato nella mischia Rossoni al posto dell’infortunato Pellegrini. Quando. Si attendeva ormai il duplice fischio di chiusura della prima frazione di gioco, arriva il vantaggio ospite al 43’: Jelenic riesce a sfondare sulla destra da dove ha crossato con precisione per Vano che da due passi non si è fatto pregare insaccando da due passi.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 57’ gli ospiti avevano sfiorato il raddoppio con Jelenic che, dopo aver ricevuto palla in area di rigore, ha calciato debolmente permettendo al portiere di casa di bloccare a terra senza eccessivi patemi. Un pò a sorpresa al 64’ è arrivato il pareggio dei padroni di casa, a pareggiare i conti ci ha pensato Belcastro direttamente su calcio di punizione: perfetta conclusione dal limite dell’area che si è insaccata vicino al palo lontano. L’Imolese sfiora il vantaggio già al 76’ quando Caridi aveva tentato un colpo di testa da distanza ravvicinato che è stato respinto dalla traversa. Al 78’ il tecnico carpigano aveva effettuato un doppio cambio inserendo Saric e Biasci al posto di Sarzi Puttini e Saber. I padroni di casa riescono a conquistare il primo successo casalingo grazie ad un gran gol di Padovan realizzato all’80’: stupenda azione personale dell’attaccante che, dopo aver sfondato sulla destra, ha segnato grazie ad un gran tiro che si è impagabilmente insaccato sotto l’incrocio dei pali. Il Carpi prova a reagire e sfiora il pareggio proprio al 90’ quando Jelenic ha tentato una deviazione da distanza ravvicinata che Rossi è riuscito miracolosamente a deviare oltre la traversa con un superlativo intervento.

