Video/ Imolese Cesena (2-4) gol e highlights: segna ancora Shpendi! (Serie C)

VIDEO IMOLESE CESENA (2-4): IL DERBY È BIANCONERO

Il mercato di gennaio ha portato tanti volti nuovi all’Imolese, la vittoria sul Fiorenzuola sembrava aver rimesso in carreggiata i santernini che invece hanno avuto una ricaduta e a farne le spese è stato il tecnico Anastasi, silurato dalla società che ha affidato la panchina a Sintini. Il cambio di allenatore non è servito però a invertire la rotta, nel derby romagnolo con il Cesena è arrivata un’altra sconfitta pesante, la diciassettesima in campionato per i rossoblù che restano al penultimo posto in classifica.

Risultati Serie C, classifiche e gol/ Impresa Viterbese: primo ko per il Catanzaro!

Al contrario, la squadra di Toscano si porta momentaneamente a -1 dalla Reggiana capolista che scenderà in campo stasera nel monday night della 27^ giornata di Serie C in programma al Mapei Stadium contro il Gubbio. A una settimana dallo scontro diretto per la vetta, i bianconeri provano a mettere ancora più pressione ai ragazzi di Diana che devono riscattare la sconfitta in casa dell’Ancona e tornare a +4.

Diretta/ Potenza Picerno (risultato finale 2-2): Kouda completa la rimonta ospite!

VIDEO IMOLESE CESENA: LA PARTITA

Come accaduto più volte nel corso della stagione, a mettere la gara in discesa per il Cesena ci pensa il capocannoniere del girone B, Corazza, che al 29’ del primo tempo realizza il suo quindicesimo gol in campionato con una semi-rovesciata sulla sponda – più o meno volontaria – di Hraiech. L’Imolese accusa il colpo e poco dopo viene trafitta nuovamente da Prestia che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e non lascia scampo a Rossi. Nella ripresa gli ospiti si addormentano e Simeri accorcia momentaneamente le distanze, il sesto acuto di Shpendi nelle ultime sei gare spegne definitivamente le speranze di rimonta dei padroni di casa.

Diretta/ Viterbese Catanzaro (risultato finale 1-0): decide Riggio nel primo tempo!

Segnatevi da qualche parte il nome di questo attaccante albanese nato nel 2003, a quanto pare diversi club di Serie A ci hanno già messo gli occhi sopra. C’è gloria anche per Bumbu che cala il poker e mette i tre punti definitivamente in cassaforte, De Feo trova comunque il modo di fissare il risultato sul 2-4, un calo di tensione che poteva costare caro alla seconda della classe visto che a pochi istanti dal triplice fischio Lewis deve compiere una parata miracolosa per impedire ai santernini di riaprirla in maniera a dir poco clamorosa.

VIDEO IMOLESE CESENA 2-4, IL TABELLINO

IMOLESE-CESENA 2-4 (0-2)

IMOLESE (3-5-1-1): Rossi; Serpe, Camilleri, Maddaloni (81’ Paponi); Zanon (64’ De Feo), Bensaja (64’ Eguelfi), Bani, Zanini, Agyemang (46’ Annan); Faggi (46’ Tulli); Simeri. All. Francesco Sintini.

CESENA (3-4-1-2): Lewis; Ciofi (46’ Mercadante), Prestia, Silvestri; Albertini, Brambilla, Bianchi (66’ Bumbu), Adamo; Hraiech (72’ Chiarello); S. Shpendi (77’ Udoh), Corazza (66’ Ferrante). All. Domenico Toscano.

ARBITRO: Antonino Costanza (Sez. di Agrigento).

AMMONITI: 2’ Bensaja (I), 26’ Ciofi (C), 50’ Zanon (I).

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 29’ Corazza (C), 35’ Prestia (C), 61’ Simeri (I), 69’ S. Shpendi (C), 83’ Bumbu (C), 90’ De Feo (I).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IMOLESE CESENA











© RIPRODUZIONE RISERVATA