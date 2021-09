Video/ Imolese Pontedera (4-1) gol e highlights: Masella cala il poker nel finale

L‘Imolese cala un bel poker contro il Pontedera che trova la rete della bandiera con Mutton. I padroni di casa trovano la vittoria grazie alla doppietta di Belloni, Lombardi e Masella. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Imolese ad un passo dal vantaggio! Tira Benedetti con Sposito che non respinge molto bene, arriva Liviero che trova il palo. Angeli a botta sicura, salva Sposito. I padroni di casa continuano a spingere alla ricerca del vantaggio. Belloni! Arriva il meritato vantaggio dell’Imolese. Liviero la mette in mezzo da calcio d’angolo e trova Belloni che la tocca in area e la mette in rete. Iniziativa personale di Magnaghi che entra in area e per poco non sfiora il gol.

Ancora Magnaghi protagonista con un bel tiro da fuori area, Melgrati respinge bene. Abbiamo superato intanto la mezzora di gioco, decide al momento la rete siglata da Belloni. Belloni! Arriva il raddoppio dei padroni di casa con la doppietta del centravanti. Angolo battuto da Liviero, Benedetti calcia e allunga per Belloni che la mette in rete. Il Pontedera fatica nel rendersi pericoloso, gara dell’Imolese con poche sbavature. Pochi minuti alla fine della prima frazione con l’Imolese meritatamente avanti di due gol. Azione personale di Belloni, buon intervento di Matteucci che poi subisce anche il fallo. Termina la prima frazione di gioco tra Imolese e Pontedera, Belloni con una doppietta sta decidendo il match.

SECONDO TEMPO

Magnaghi sigla ma la sua rete viene invalidata per la posizione irregolare. Perretta serve Magnaghi, palla per Caponi che aggancia. Pontedera che prova a scuotersi senza però riuscire a pungere. Barba prova a riaprirla ma Melgrati gli dice di no. Lombardi! La chiude l’Imolese!

Contropiede dei padroni di casa che si conclude con il pallonetto vincente di Lombardi. Mutton! Accorcia le distanze il Pontedera! Barba tira da fuori area con la sfera respinta da Melgrati, arriva il centravanti che accorcia le distanze. Imolese che ora controlla il match. Milani la mette in mezzo poi Barba sfiora il palo. Perretta calcia ma non trova la porta. Masella! Calano il poker in pieno recupero i padroni di casa! Termina il match, vittoria meritata l’Imolese sul Pontedera.

