Video/ Imolese Ravenna (1-1): highlights e gol. Mokulu e Chinellato! (Serie C)

Nella 24^ giornata di Serie C è un’importante punto salvezza ottenuto dall’Imolese che strappa l’1-1 proprio nel finale contro un Ravenna che dopo una brillante ora di gioco è calato vistosamente nel finale, cedendo praticamente allo scadere al forcing avversario che si era fatto molto pressante. Come si vede nel video di Imolese Ravenna , è stato il club ospite ad iniziare meglio la partita, al 5′ su punizione di Giuseppe Giovinco pallone in rete in mischia, ma il gol viene annullato. L’Imolese prova ad alzare il ritmo, su angolo di Marcucci non arriva il guizzo giusto in area, poi al 21′ Ravenna vicino al vantaggio con una traversa colpita da Giovinco. Ma al 23′ i romagnoli comunque passano: assist di Caidi e precisa conclusione del belga che firma lo 0-1. Una sostituzione forzata da una parte e dall’altra: tra gli ospiti Jidayi accusa un problema muscolare e deve essere sostituito da Ronchi, al 35′ infortunio al braccio per Carini tra le fila dei padroni di casa, al suo posto entra Ingrosso. Su mischia da calcio d’angolo viene annullato un altro gol al Ravenna, al 34′ da segnalare anche una gran botta di Mawuli che sorvola di poco la traversa. 4′ di recupero e la prima frazione di gioco si chiude con un’ammonizione per Mokulu, che viene lasciato negli spogliatoi all’intervallo con Nocciolini inserito al suo posto.

IL SECONDO TEMPO

La gara resta comunque piuttosto nervosa ed agonisticamente accesa, arrivano cartellini gialli anche per D’Eramo nel Ravenna e Chinellato nell’Imolese, mentre risulta velleitaria per i padroni di casa una conclusione dalla distanza di Alimi che finisce largamente fuori misura. E’ nel finale che l’Imolese produce il massimo della pressione offensiva: Chinellato, Vuthaj e Padovan vanno vicini a un pareggio che si concretizza al 91′, con Chinellato che risolve una mischia in area e permette ai padroni di casa di riacciuffare un match che pareva sfuggito via.

