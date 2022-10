Video/ Imolese Recanatese (2-1) gol ed highlights: super De Feo regala la vittoria

Video di Imolese Recanatese che regala emozioni e gol fin dai primi minuti. Zanini è il primo a tentare la conclusione da fuori area ma il gol arriva poco dopo con Ventola che spiazza il portiere dagli undici metri e porta in vantaggio la squadra che presenta i colori sociali giallorossi. Pareggio della squadra di casa, l’Imolese, che approfittano dell’assist di De Sarlo che libera il suo socio offensivo De Feo che non sbaglia e trova il pari che porta le due squadre all’intervallo.

Secondo tempo che si apre con l’acuto del solito De Feo che sfiora il gol ma è soltanto questione di tempo perché l’attaccante si inventa un super gol dalla bandierina che porta in vantaggio i suoi ribaltando il gioco. Timida ripresa di Sbaffo che si fa vedere dalle parti della porta avversaria ma non trova la gioia del gol. Finisce la partita senza acuti particolari nel finale e vittoria per l’Imolese che vince davanti al proprio pubblico e conquista i tre punti.

VIDEO IMOLESE RECANATESE: IL TABELLINO

Imolese (3-5-2): Rossi; Eguelfi, Zagnoni, De Vito; Cerretti, De Feo, Bensaja, Zanini, Annan; De Sarlo, Stijepovic. A disposizione: Adorni, Molla, Milani, Fort, Scremin, Faggi, Zanon, Manfredonia, Agyemang, Castellano, Pagliuca, Fonseca. Allenatore: Mauro Antonioli

Recanatese (4-2-3-1): Fallani; Somma, Tafa, Ferrante, Quacquarelli; Carpani, Alfieri; Morrone, Sbaffo, Zammarchi; Ventola. A disposizione: Bagheria, Amadio, Longobardi, Minicucci, Meloni, Marafini, Senigagliesi, Ferretti, Marilungo. Allenatore: Manuel Pagliari

Reti: 6′ Ventola rig. (R), 35′ De Feo (I), 71′ De Feo (I)

