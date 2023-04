Video/ Imolese Rimini (1-1) gol e highlights: parità e cartellini rossi!

Tutto pronto per l’avvio di Imolese Rimini, derby dell’Emilia quello che ci si aspetta in questo turno di Serie C. Gara che vede subito gli ospiti rendersi pericolosi con un tiro di Laverone dal limite dell’area che però, il portiere battezza fuori. Bisogna fare attenzione a questi tiri visto che il terzino destro del Rimini è abituato a colpi di questo genere. Per i padroni di casa brilla invece il numero dieci De Feo, che scandisce i tempi dell’attacco anche se nonostante delle ottime pescate, i compagni non riescono a concretizzare i suoi lanci. Per adesso la difesa del Rimini è molto vigile ma la stanchezza nei prossimi minuti potrebbe risultare decisiva. Soprattutto dopo che Sandri è stato ammonito.

Termina il primo tempo della diretta di Imolese Rimini, gara dal sapore tutto emiliano che però non riesce ad avere una squadra vincente, almeno per il momento. L’unico vero vincitore di questi quarantacinque minuti infatti è l’equilibrio, che si perpetua in ogni zona del campo. Non che le azioni non siano arrivate, sia da una parte che dall’altra. Basti pensare infatti al tiro a giro di De Feo, che si vede accarezzare la palla a fil di palo. Però a calcio non si vince con i colpi sul palo, infatti il Rimini si porta in vantaggio grazie alla rete dell’attaccante esterno Piscitella, capace di trovare l’angolo più lontano dal portiere dopo un uno contro uno da grande giocatore. Gli ospiti sembrano andare in vantaggio negli spogliatoi, ma ecco che arriva il pareggio di Zanini

IMOLESE RIMINI, IL SECONDO TEMPO

Riprende Imolese Rimini, gara che si è accesa negli ultimi minuti del primo tempo e che in questo avvio è risultata molto nervosa come gara. Dopotutto la posta in palio è alta e entrambe le squadre non vogliono tornare a casa a mani vuote. Che non sia proprio il pareggio il risultato più giusto? De Feo non è di questo avviso, è lui il giocatore più pericoloso dei padroni di casa infatti, il vero faro alla quale i suoi compagni si affidano, dopotutto non a caso ha la numero dieci sulla schiena. Il fantasista dell’Imolese ha provato con due azioni ha portare il vantaggio alla sua squadra, un una con un destro al volo di poco a lato, la seconda di testa, ma il portiere riesce ad intercettare.

Termina Imolese Rimini, gara combattuta che ha visto un equilibrio incredibile e molto nervosismo in campo, forse anche troppo. Infatti nel secondo tempo si è pensato di più a fare fallo e a cercare di portare a casa un episodio a favore piuttosto che a creare gioco. Per non parlare delle simulazioni che ci sono state per cercare un calcio di rigore. Alla fine l’arbitro fischia per tre volte e entrambe le squadre guadagnano un punto, fondamentale nella loro classifica ma tre sarebbero stati sicuramente meglio, nonostante non abbia segnato è sicuramente De Feo il migliore. Il fantasista è di un’altra categoria.

IMOLESE RIMINI, IL TABELLINO

IMOLESE RIMINI 1-1

MOLESE: Agyemang G., Bani C., Mamona B., Bensaja N., Macario G., Adorni F. (Portiere), Zanini M., Camilleri V., Maddaloni R. D., Annan E. (dal 23′ st Agyemang G.), Bertaso A. (dal 23′ st Bani C.), Zanon M., De Feo G. (dal 23′ st Mamona B.), Faggi F. (dal 37′ st Bensaja N.), D’Auria G. (dal 43′ st Macario G.), Simeri S.. A disposizione: Fort F., Lindholm L., Manzari F. (Portiere), Perez X., Serpe L., Tulli G.

RIMINI: Gabbianelli G., Haveri K., Pasa S., Zaccagno A. (Portiere), Laverone L., Pietrangeli N., Gigli N., Regini V. (dal 30′ st Haveri K.), Tonelli S., Sandri M., Rossetti M. (dal 36′ st Pasa S.), Rosso S. (dal 24′ st Gabbianelli G.), Santini C., Piscitella G.. A disposizione: Accursi D., Allievi N., Delcarro A., De Rinaldis M., Galeotti C. (Portiere), Lazzarini D. (Portiere), Mencagli F., Rossetti M., Serpe P., Tanasa A., Tofanari N., Vano M.

Reti: al 41′ pt Zanini M. (Imolese) al 36′ pt Piscitella G. (Rimini) .

Ammonizioni: al 23′ pt Maddaloni R. D. (Imolese), al 28′ st Camilleri V. (Imolese) al 11′ pt Sandri M. (Rimini), al 22′ st Rossetti M. (Rimini), al 45’+4 st Santini C. (Rimini).

Espulsioni: al 29′ st Zanini M. (Imolese).

