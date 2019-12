Video/ Imolese Sambenedettese (1-1): highlights e gol, Vuthaj riacciuffa il pari

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Imolese Sambenedettese 1-1 che si è conclusa in parità, la sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie C girone A riserva emozioni sin dalle battute iniziali con la rovesciata di Padovan che non trova la porta, apprezzabile comunque il gesto tecnico del trequartista di Atzori che anche nei minuti successivi si confermerà tra i protagonisti sfiorando più volte il gol. Anche gli ospiti si iscrivono presto alla partita con il colpo di testa di Carillo che sugli sviluppi di un corner spaventa Rossi. Dall’altra parte Santurro fa buona guardia sull’incursione di Carini che a sua volta aveva provato a segnare su un’azione nata da calcio d’angolo. A inizio ripresa ci pensa Rapisarda a sbloccare la contesa, sempre su palla inattiva: incornata vincente e nulla da fare per la retroguardia santernina che poteva prima pensarci due volte prima di concedere così tanto spazio al terzino di Montero che ringrazia e insacca. I rossoblù cercheranno invano il raddoppio con Di Massimo che calcia addosso all’estremo difensore avversario, mentre Frediani tenta un’acrobazia la cui esecuzione lascia parecchio a desiderare: pallone colpito malissimo e che quasi esce dallo stadio. A tre minuti dal novantesimo Cernigoi trova l’opposizione di Rossi che in uscita abbassa la saracinesca, sembra comunque fatta per gli ospiti quando nel recupero arriva la più classica delle beffe: punizione di Tentoni che scodella il pallone al centro dell’area di rigore, nella mischia emerge Vuthaj che salta più in alto e lo deposita in rete gelando i giocatori della Sambenedettese che con ogni probabilità stavano già assaporando. Nulla di fatto, quindi, con le due squadre che si spartiscono il bottino, un punto che in realtà non serve a nessuno poiché l’Imolese resta sempre in zona retrocessione mentre la Sambenedettese perde la possibilità di avvicinarsi alle squadre che la precedono.

IL TABELLINO

IMOLESE-SAMBENEDETTESE 1-1 (0-0)

IMOLESE (3-4-1-2): Rossi; Boccardi, Carini, Della Giovanna; Schiavi, Marcucci (67′ Tentoni), Alimi (86′ Vuthaj), Valeau (86′ Ingrosso); Belcastro; Padovan (79′ Provenzano), Latte Lath (78′ Ngissah). All. Gianluca Atzori.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Carillo, Gemignani; Rocchi (38′ Gelonese), Angiulli, Frediani; Orlando (71′ Cernigoi), Volpicelli, Di Massimo (90’+1′ Miceli). All. Paolo Montero.

ARBITRO: Enrico Maggio (sez. di Lodi).

AMMONITI: Angiulli (S), Alimi (I), Gelonese (S), Boccardi (I), Biondi (S).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 49′ Rapisarda (S), 90’+2′ Vuthaj (I).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI IMOLESE SAMBENEDETTESE 1-1 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA