Video/ Imolese San Donato (3-1) gol e highilghts: goleada (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI IMOLESE SAN DONATO TAVERNELLE:

Andiamo a vedere il video gol e highlights di Imolese San Donato. Partita equilibrata quella di Imolese San Donato, le due squadre concedono poco e sembrano volersi studiare il più possibile e magari andare a riposo su un risultato di parità, in maniera tale da giocarsi tutto nella ripresa. La tattica attendista sta regalando più di qualche sbadiglio ai tifosi sugli spalti, poiché dopotutto si vuole veder vincere la propria squadra. L’Imolese però si è resa molto pericolosa grazie ad un ottimo giro palla che ha coinvolto De Feo e la punta centrale, grande uno due che però al momento del tiro si è rivelato troppo alto. Magari al momento dell’impatto il pallone ha colpito una zolla.

Termina anche il primo tempo di Imolese San Donato, la gara più equilibrata di questo turno di Serie C probabilmente. Pochi tiri, poche azioni, per ora è davvero una partita deludente. Le squadre fino al fischio arbitrale pensano solamente a difendere e a ripartire in contropiede casomai se ne dovesse presentare l’occasione. Su un’azione del genere Maziarti è riuscito a rendersi pericoloso, tanto da far ammonire ben due giocatori diversi nella stessa azione con una sua percussione. Magari verso il finale di match, queste due ammonizioni potrebbero pesare molto e decidere la partita.

Riprende Imolese San Donato, ora le cose si complicano per la squadra ospite dopo che il difensore centrale Siniega è stato espulso per doppia ammonizione. Il secondo giallo è stato dato dall’arbitro per un intervento troppo irruento ai danni dell’attaccante dell’Imolese. Ora la squadra di casa ha tutte le possibilità per vincere la gara segnando almeno un goal, anche se i giocatori del San Donato possono essere alquanto arcigni quando decidono di tirare fuori tutta la grinta, e questo potrebbe essere il caso giusto.

Imolese San Donato con un super approccio difensivo dopo che la squadra ospite è rimasta in dieci, infatti apre le danze Russo e al gol del San Donato arriva subito la rete del pareggio di Faggi, a cui seguirà quella di Simieri e solo nel finale arriverà il gol che chiuderà definitivamente il match. Faggi, mezz’ala di incursione riesce a trovare la quarta rete dell’incontro nello stesso identico modo della sua prima rete, ossia ritrovandosi da solo in area di rigore per uno scarico che ha permesso al centrocampista di fare gol. Termina cosi l’incontro.

VIDEO IMOLESE SAN DONATO, IL TABELLINO

IMOLESE (4-2-3-1): Adorni; Zanon, Maddaloni, Camilleri, Annan; Bertaso, Faggi; De Feo, Zanini, Tulli; Simeri. A disposizione: Molla, Serpe, Fort, Scremin, De Vito, Mamona, Agyemang, Bani, Lindholm, Perez, D’Auria, Macario, Bensaja. Allenatore: Antonioli.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Carcani, Gorelli, Siniega, E. Rossi; Calamai, Bovolon, Bianchi; Russo; Ubaldi, Mazierli. A disposizione: Biagini, Galligani, Campinotti, Regoli, Borghi, Gerardini, Noccioli, A. Rossi, Montini, Pezzola, Giana, Viviani. Allenatore: Buzzegoli.

ARBITRO: Giordano di Novara.

