Video/ Imolese Virtus Verona (1-3): highlights e gol. Quarto KO per i grifoni!

L’Imolese cade in casa contro la Virtus Verona dopo un’ottima prestazione. L’episodio decisivo che ha condannato i padroni di casa è stata l’espulsione di Padovan alla mezzora di gioco. Nella prima frazione l’Imolese spinge subito forte con Marcucci che spreca dall’altezza dell’area di rigore. La Virtus Verona risponde prontamente sfiorando il vantaggio con Marcandella che coglie la traversa. Al ventesimo minuto i padroni di casa la sbloccano. Belcastro su punizione, con la complicità del portiere avversario, trova lo spiraglio giusto. La Virtus Verona ha una reazione immediata e pareggia sei minuti dopo grazie ad un colpo di testa di Magrassi.

ROSSO PER PADOVAN!

Alla mezzora arriva l’episodio che segna il match. Il direttore di gara estrae il secondo giallo per Stefano Padovan, padroni di casa in dieci. La Virtus Verona sfrutta subito la superiorità numerica con la rete di Cazzola. Manfrin calcia bene una punizione dall’out di destra, respinta difettosa di Rossi, e Cazzola firma il sorpasso. La prima frazione termina con la Virtus Verona avanti. Nella seconda frazione l’Imolese cerca di ripartire in contropiede rispondendo agli attacchi dei veneti. Gli ospiti però, al ventesimo minuto, chiudono praticamente la gara. Manfrin calcia bene da angolo e Rossi insacca da pochissimi metri dalla linea di porta. Il gol spezza letteralmente le gambe all’Imolese. La Virtus Verona infatti si abbassa e lasciano il pallino del gioco all’Imolese che non crea problemi dalle parti di Sibi. I ragazzi guidati da Mister Coppitelli restano quindi ancora all’ultimo posto in classifica con due punti. La prossima giornata sono attesi dal match dell’anno, il derby contro il Cesena. Per la Virtus Verona arrivano invece tre punti d’oro.

