Incendio Eurostamp Pianezza, video: il sindaco del comune del Torinese lancia un appello ai cittadini e invita ad attendere le analisi che...

INCENDIO ALL’EUROSTAMP PIANEZZA: SONO SERVITI I DRONI PER…

Incendio all’Eurostamp di Pianezza: ancora oggi sono andate avanti le lunghe e complicate operazioni di spegnimento delle fiamme divampate presso l’azienda che opera da decenni nell’indotto automobilistico e ubicata nella zona metropolitana di Torino. Ancora ignote le cause dell’incendio scoppiato nella serata di ieri, attorno alle 19, e che ha richiesto l’intervento di una decina di squadre dei Vigili del Fuoco con tanto di droni. Tuttavia, anche se l’emergenza nello stabilimento di via Airauda sembra essere rientrata dopo molte ore, a preoccupare adesso è il fatto che nella combustione siano stati interessati dei composti altamente tossici dal momento che l’Eurostamp è specializzata nella produzione non solo di griglie di plastica ma pure di paraurti per le automobili.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 5 settembre 2025: numeri vincenti e simboli

FIAMME ALL’EUROSTAMP: IL VIDEO DELLA NUBE

Insomma, se la dinamica dell’incendio all’Eurostamp di Pianezza è ancora tutta da chiarire e la stima dei danni ancora in corso (è andato distrutto il capannone principale che aveva una superficie di oltre 6mila metri quadrati dato che le fiamme hanno fatto crollare alcuni muri della struttura), adesso l’attenzione di sposta sui possibili rischi per la popolazione delle zone limitrofe. Già nelle scorse ore, infatti, si era paventato questo rischio dato che assieme ai Vigili del Fuoco erano entrati in azione pure i loro colleghi del Nucleo NCBR (Nucleare, Batteriologico, Chimico e Radiologico): la colonna di fumo denso e scuro che era si era alzata dal luogo del presunto incidente aveva coperto, in base ai racconti dei testimoni e ai resoconti video, gran parte del cielo sopra la cittadina del Torinese,

Stefano Socionovo ha una nuova fidanzata? Addio a Claudia Venturini dopo Temptation Island/ Con chi sta oggi

PIANEZZA, IL SINDACO: “NON AVVICINATEVI ALLA ZONA ED EVITATE DI…”

“Restate a casa se potete e non avvicinatevi alla zona”: è questo l’appello del sindaco del comune piemontese, Antonio Castello, che ha invitato pure a tenere chiuse le finestre in via precauzionale e ad attendere le analisi di laboratorio i cui risultati arriveranno prima possibile in merito ad eventuali contaminazioni. “Si consiglia anche di non consumare i prodotti dell’orto che si trovano in un raggio di un chilometro” aveva aggiunto il primo cittadini a proposito dell’incendio all’Eurostamp di Pianezza. Ad ogni modo, Castello aveva comunque tranquillizzato la cittadinanza in merito al fatto che i valori registrati rispetto a ieri sera si sono ridotti, pur non avendo raggiunto ancora quelli al di sotto della norma. D’altronde, una nota emanata dall’Arpa, ovvero l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, spiegava come fosse stato appurato che nella ‘zona di ricaduta’ vi fossero valori di circa 500 ppb (parti per bilione) de pericolosi COV, i composti organici volatili di natura chimica che evaporano e si trasformano in gas, “con un valore di fondo di circa 120 ppb”.

Putin “Truppe straniere in Ucraina saranno obiettivi legittimi”/ Monito della Russia a Coalizione volenterosi