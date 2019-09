Video incidente Alex Peroni in F3 a Monza/ L’auto decolla poi si schianta sulle reti

Incidente spettacolare avvenuto pochi minuti fa in occasione della gara di Formula 3 a Monza, con protagonista Alex Peroni. Il giovane pilota australiano si è allargato troppo alla curva “parabolica”, il tornante finale che immette sul lungo rettilineo, ed ha improvvisamente preso il volo. Impressionanti le immagini riviste a replay, con la monoposto Dallara che vola in alto per circa cinque metri, per poi “atterrare” di traverso sulle recinzioni di protezione messe a bordo del circuito. In base a quanto si può notare dal filmato, che trovate più sotto, Peroni deve essere passato sopra un dissuasore che ha poi fatto da trampolino, facendo schizzare verso l’auto la sua monoposto. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato alcun danno fisico, scendendo pochi minuti dopo dalla sua auto e ritornando ai box, accompagnato sull’auto medica.

INCIDENTE ALEX PERONI IN F3 A MONZA: VIDEO

Si sono comunque vissuti attimi di vero terrore, alla luce anche del recente incidente mortale accaduto al povero Anthony Hubert, lo scorso weekend sul circuito di Spa Francorchamps in Belgio. Il volo di stamane a Monza fa capire per l’ennesima volta la pericolosità di questo sport, e quanto sia sempre più fondamentale che i circuiti, così come le monoposto, siano i più sicuri possibili. I tifosi e gli amanti della Formula 1 e dei motori in generale vogliono lo spettacolo, i sorpassi e la velocità, ma a volte non ci si rende conto di quanto sia pericoloso mettere in scena tutto ciò. Per la cronaca, la gara di Formula 3 di questa mattina è stata vinta da Schwartzman, che si è piazzato in prima posizione davanti ad Armstrong, con Daruval a completare un podio tutto Prema. Alex Peroni è un classe 1999, australiano originario di Hobart, e corre con la Campos Racing da questa stagione. L’anno scorso ha gareggiato per la Formula Renault Eurocup.





© RIPRODUZIONE RISERVATA