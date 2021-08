VIDEO INCIDENTE ALEX ZANARDI/ Immagini schianto che hanno scagionato il camionista

Dopo un anno e due mesi, arrivano le immagini a fare chiarezza. Il video dell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi ha aiutato a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, una sequenza registrata dalla telecamera di uno degli organizzatori della staffetta Obiettivo Tricolore e già a disposizione della Procura di Siena da mesi.

Il video, pubblicato da Repubblica, ha spinto all’archiviazione della posizione di Marco Ciacci, autista del camion coinvolto nel tragico incidente tra Pienza e San Quirico d’Orcia. La sequenza in questione è di 19 secondi ed è possibile vedere Alex Zanardi correre sulla sua handbike a circa 50 chilometri orari al centro della carreggiata. Poi la comparsa del camion, che occupa tutta la corsia opposta e con le ruote oltrepassa la striscia continua: il campione paralimpico prova una brusca sterzata a destra, manovra che causa il ribaltamento del mezzo e lo fa finire contro il cerchione della ruota anteriore sinistra del tir.

VIDEO INCIDENTE ALEX ZANARDI: LE IMMAGINI DELLO SCONTRO

Come ben sappiamo, lo scorso 23 luglio il gip di Siena aveva disposto l’archiviazione delle indagini non avendo «ravvisato alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall’autista alla guida dell’autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale». L’ingegner Mattia Strangi, docente di Ricostruzioni dei sinistri stradali M2 all’Università di Bologna e consulente tecnico della difesa di Marco Ciacci, ha spiegato ai microfoni di Repubblica: «Marco Ciacci si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per questo nei suoi confronti il gip ha disposto l’archiviazione. Non tutti i sinistri stradali che ci troviamo a esaminare ogni giorno presentano necessariamente una colpa da parte dell’indagato». Qui di seguito vi proponiamo il video dell’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, immagini di Repubblica

