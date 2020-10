VIDEO INCONTRO CLUB SUSSIDIARIO/ “Il nuovo ruolo delle Fondazioni ex bancarie”

Torna il Club del Sussidiario, un momento di dialogo e condivisione di idee per fornire una chiave di lettura che aiuti a comprendere la realtà presente, individuando ipotesi sul suo sviluppo futuro. L’ospite di punta di questo appuntamento dal titolo “Il nuovo ruolo delle Fondazioni ex bancarie a quasi 30 anni dalla Legge Ciampi-Amato” è Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, che dialoga incalzato da Graziano Tarantini, Presidente di Banca Akros, e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

Le Fondazioni hanno un grande ruolo nella qualificazione della spesa e nelle ricadute non solo economiche, ma soprattutto sociali, sul territorio rappresentano un importante motore per lo sviluppo perché sostengono economicamente una pluralità di progetti. Una lezione che ci sta dando il Covid-19 è che siamo tutti in un unico grande sistema di interrelazioni e non ci si salva da soli, ragion per cui il tema della pluralità dei soggetti che investono sul territorio diventa questione di straordinaria importanza.

