Video Inghilterra Andorra (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida come quarto e quinto impegno del girone K, Qualificazioni Mondiali 2026.

VIDEO INGHILTERRA ANDORRA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Villa Park di Birmingham l’Inghilterra si impone su Andorra vincendo per 2 a 0. Nel primo tempo la Nazionale dei Tre Leoni sembra cominciare la sfida con un piglio decisamente propositivo a giudicare dalle conclusioni tentate all’11’ da Kane ed al quarto d’ora da Eze, il quale si vede poi intercettare un altro tiro sulla linea di porta da un difensore avversario verso il 24′.

La compagine guidata in panchina dal commissario tecnico Tuchel riesce a spezzare però l’equilibrio al 25′ soltanto grazie all’autorete firmata da Christian Garcia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 44′ è il portiere Iker Alvarez a mantenere in qualche modo a galla i suoi fermando uno spunto di Madueke.

Nel secondo tempo i due allenatori decidono di ripartire nella stessa maniera con cui le loro squadre avevano finito la frazione di gioco precedente ed è l’estremo difensore andorrano Iker Alvarez a blindare momentaneamente il risultato salvando su Eze al 50′ e su Anderson al 52′, tirando oltretutto un sospiro di sollievo sull’occasione sciupata da Rashford al 51′.

Nel finale è Declan Rice a chiudere i conti una volta per tutte in questo match realizzando la rete del raddopio definitivo intorno al 67′ tramite un colpo di testa vincente propiziato dal preciso cross offertogli da James Reece. Questo successo ottenuto in un sabato valido per le qualificazioni Mondiali 2026 permette all’Inghilterra di mantenere le distanze dalla Serbia salendo a quota 12 nella classifica del gruppo K. L’ennesima sconfitta incolla invece ulteriormente sul fondo Andorra, sempre a zero punti anche dopo questo quinto impegno.

VIDEO INGHILTERRA ANDORRA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS