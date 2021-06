Video/ Inghilterra Austria (1-0): highlights e gol. Agli inglesi basta Saka!

VIDEO INGHILTERRA-AUSTRIA (1-0) : LA SINTESI

Al Riverside Stadium di Middlesbrough l‘Inghilterra supera l’Austria per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati da mister Southgate a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi verso il 5′ quando la conclusione di Alexander-Arnold è stata respinta da Bachmann tra i pali, bloccando poi facilmente il colpo di testa di Alexander-Arnold al 6′. Gli ospiti guidati dal tecnico Foda non si lasciano intimidire e replicano intorno all’8′ tramite il tiro impreciso di Baumgartner. I minuti scorrono sul cronometro ed i britannici insistono nel tentare di spezzare l’equilibrio attraverso una giocata sprecata da Saka al 21′ da posizione più che favorevole e vedendosi poi bloccare una conclusione con Kane alla mezz’ora. Dall’altro lato non ha maggio fortuna l’iniziativa di Baumgartner al 42′.

Nel secondo tempo il copione della partita sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente sebbene il ritmo sia decisamente inferiore. Gli inglesi appaiono svogliati nell’attaccare sprecando qualche chances con Grealish, Saka e Trippier ma ci pensa proprio lo stesso Saka a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro gli austriaci hanno maggior spazio per agire e, dopo aver colpito la traversa con Sabitzer al 65′, collezionano diverse occasioni mancate con lo stesso Sabitzer all’81’ e con Gregoritsch tra l’89’ ed il 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro belga L. Visser ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Calvert-Lewin ed Alexander-Arnold da un lato, Schlager, Lainer ed Hinteregger dall’altro.

IL TABELLINO

Inghilterra-Austria 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 57′ Saka(I).

INGHILTERRA (4-3-3) – Pickford; Trippier, Mings, Coady, Alexander Arnold; Bellingham, Rice, Grealish; Saka, Kane, Lingard. All.: Southgate.

AUSTRIA (3-5-2) – Bachmann; Dragovic, Hinteregger, Friedl; Laine, Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer, Kalajdzic. All.: Foda.

Arbitro: L. Visser (Belgio).

Ammoniti: 20′ Schlager(A); 52′ Lainer(A); 66′ Calvert-Lewin(I); 87′ Hinteregger(A); 88′ Alexander-Arnold(I).

