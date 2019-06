Video/ Inghilterra Camerun (3-0): highilights e gol, inglesi ai quarti! (Mondiali)

Allo Stade du Hainaut di Valenciennes l‘Inghilterra supera per 3 a 0 il Camerun. Come si vede nel video di Inghilterra Camerun, nel primo tempo le britanniche prendono subito in mano le redini dell’incontro sebbene riescano a passare in vantaggio sugli sviluppi di un errore avversario: il portiere Ngo Ndom raccoglie con le mani un retropassaggio, a giudizio dell’arbitro, di una sua compagna regalando così un calcio di punizione a due in area. Sul tocco di Duggan, è Houghton a trovare il varco giusto per insaccare il pallone in rete al quarto d’ora. La stessa Duggan manca poi il raddoppio al 21′, siglato invece da White su assist di Bronze nel recupero al 45’+4′ con l’intervento del VAR, smentendo così l’errata posizione di fuorigioco ravvisata dall’assistente. Le africane decidono quindi di radunarsi nei pressi del centrocampo e costringono a ritardare di ben 2 minuti la ripresa del gioco, tra l’incredulità di tutto lo stadio e nonostante i solleciti dell’arbitro. Nelle prime battute della ripresa accade un episodio molto simile: dopo essersi viste annullare dal VAR un gol al 48′, le camerunensi scoppiano in lacrime e bisogna attendere ancora del tempo affinchè si torni a giocare. Il tris inglese definitivo arriva al 58′ per merito di Greenwood, sfruttando il suggerimento della solita Duggan. La tecnologia risulta protagonista di nuovo al 78′, negando un rigore alle europee, e nel recupero, portando al cartellino giallo nei confronti di Takounda. Grazie al successo conquistato questa sera, l’Inghilterra si qualifica ai quarti di finale del Mondiale femminile mentre il Camerun viene eliminato e saluta la competizione.

VIDEO INGHILTERRA CAMERUN, LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge chiaramente come l’Inghilterra abbia meritato questa vittoria a cominciare dal possesso palla favorevole con il 63%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’80% contro il 61% con 453 su 569 e 157 su 256 appoggi completati. Maggiore equilibrio invece per quanto riguarda la fase offensiva: 8 a 7 le conclusioni totali in favore delle ragazze del Djeumfa, delle quali però 3 a 2, per le giocatrici di Neville, indirizzate nello specchio della porta avversaria. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Camerun è stata la squadra più scorretta a fronte dell’11 a 4 nel computo dei falli commessi e l’arbitro cinese L. Qin ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Leuko e tra le fila delle africane.

IL TABELLINO

Inghilterra D-Camerun D 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 15′ Houghton(I); 45’+4+ White(I); 58′ Greenwood(I).

Assist: 15′ Duggan(I); 45’+4′ Bronze(I); 58′ Duggan(I).

INGHILTERRA D (4-3-3) Bardsley, Bronzo, Greenwood, Walsh, Houghtonc(C), Bright, Parris(84′ Williamson), Scott(78′ Staniforth), Kirby, Duggan, White(64′ Taylor). All. Phil Neville.

CAMERUN D (4-5-1) Ngo Ndum, Nchout, Leuko, Ejangue(64′ Sonkeng), Johnson, Aboudi Onguene(C), Feudjio, Yango, Awona, Enganamouit(53′ Enganamouit), Abam(68′ Abena). All. Alain Djeumfa.

Arbitro: L. Qin (Cina).

Ammoniti: 4′ Leuko(C); 90’+9′ Takounda(C).

VIDEO INGHILTERRA CAMERUN, HIGHLIGHTS





