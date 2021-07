Video/ Inghilterra Danimarca (2-1 dts) gol e highlights: dubbi sul rigore decisivo!

Il video di Inghilterra Danimarca è uno di quei film che finisce come si poteva prevedere, nel modo in cui non ci si poteva aspettare. Per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra disputerà la finale di un europeo, e lo farà in casa, a Wembley, dove domenica prossima ospiterà l’Italia per l’ultimo atto di Euro 2020, rassegna continentale già entrata di diritto negli annali del calcio. Anche la seconda semifinale non è stata avara di emozioni e, a differenza del match tra gli azzurri e Spagna, di polemiche. Il rigore assegnato dall’arbitro Makkelie ai sudditi di Sua Maestà fa discutere per due motivi: innanzitutto il contatto tra Maehle (e Jensen che era corso a dargli una mano) e Sterling non sembra così evidente, e soprattutto al momento dell’episodio c’erano due palloni in campo. Da regolamento il gioco andrebbe fermato, ma il direttore di gara ha deciso di fare di testa sua indicando il dischetto. Schmeichel era anche riuscito a parare il tiro dagli undici metri di Kane che poi si è fatto perdonare con gli interessi segnando sulla ribattuta, scatenando la gioia degli oltre 60 mila spettatori che hanno affollato gli spalti.

La favola della Danimarca si ferma sul più bello, sarebbe stata una storia incredibile: dopo il dramma per il malore di Eriksen – scampato miracolosamente alla morte – nessuno avrebbe più scommesso un centesimo su di loro, invece dopo aver passato la fase a gironi con una vittoria e due sconfitte, i ragazzi di Hjulmand prima hanno fatto fuori il Galles e poi si sono sbarazzati della Repubblica Ceca, facendo tremare anche i padroni di casa. Perché sono stati proprio i biancorossi a sbloccare la contesa con il gran gol su punizione di Damsgaard che ha lasciato di sasso il povero Pickford. Poi però la nazionale dei tre Leoni si è rimessa in carreggiata grazie all’autogol di Kjaer che nel maldestro tentativo di intercettare un cross di Saka se la butta dentro da solo. Un susseguirsi di azioni fino ai supplementari quando il fischietto danese decide di dare una grossa mano agli inglesi. Che sul piano fisico hanno dimostrato di essere molto più brillanti di noi, non sarà semplice per Bonucci e Chiellini arginare una furia come Sterling che al 120′ correva ancora come un pazzo assatanato. Kane si è sbloccato e parte indubbiamente favorito nella sfida a distanza con Immobile, che dovrà inoltre vedersela con dei mastini come Stones, Maguire, Walker e Shaw, un quartetto di difensori che prima di questa partita non ha concesso nulla. La chiave sarà il centrocampo, con Jorginho e Verratti (se sta bene) che potranno fare la differenza e hanno tutte le carte in regola per annullare la premiata ditta Phillips-Rice. Speriamo che le decisioni arbitrali non influenzino in alcun modo il risultato, ma visto quanto accaduto qui c’è poco da stare tranquilli.

VIDEO INGHILTERRA DANIMARCA 2-1 DTS, IL TABELLINO

INGHILTERRA-DANIMARCA 2-1 DTS (1-1)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice (95′ Henderson); Saka (69′ Grealish, 106′ Trippier), Mount (95′ Foden), Sterling; Kane. All. Gareth Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen (79′ Andersen), Kjaer, Vestergaard (105′ Wind); Stryger Larsen (67′ Wass), Hojbjerg, Delaney (88′ Jensen), Maehle; Braithwaite, Dolberg (68′ Norgaard), Damsgaard (67′ Poulsen). All. Kasper Hjulmand.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 49′ Maguire (I), 72′ Wass (D).

RECUPERO: 0′ pt e 6′ st regolamentari, 3′ pt e 1′ st supplementari.

MARCATORI: 30′ Damsgaard (D), 39′ aut. Kjaer (I), 104′ Kane (I).

