Video Inghilterra Germania U21 (risultato 3-2 dts) gol e highlights della gara valida per la finale maschile dei campionati Europei Under 21 2025.

VIDEO INGHILTERRA GERMANIA U21, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tehelné pole di Bratislava l’Inghilterra U21 si aggiudica i Campionati Europei Under 21 sconfiggendo per 3 a 2 la Germania U21 dopo i tempi supplementari. L’avvio del primo tempo è tutto a favore dei britannici che prendono presto in mano il controllo delle operazioni oltre a dimostrarsi particolarmente abili nello sbloccare il punteggio immediatamente al 5′ per merito di Harvey Elliott, bravo a capitalizzare l’errato tentativo di spazzata di Collins dopo la parata di Atubolu su Hutchinson.

Al 14′ è McAtee a sprecare un’opportunità ma, dopo lo spunto inefficace di Martel per la Germania al 24′, serve poi il passaggio vincente ad Omari Hutchinson al 25′ per la rete che vale il raddoppio. Alla mezz’ora, sul fronte opposto, Weiper comincia a prendere la mira mandando il pallone largo sul fondo e, dall’altro lato, McAtee non coglie un’occasione al 40′ ed il commissario tecnico Lee Carsley è costretto a sostituire Alex Scott con Tyler Morton al 44′ a causa di un infortunio.

I giovani della Mannschaft approfittano degli attimi di assestamento avversari riducendo quindi le distanze grazie alla rete firmata al 45’+1′ da Nelson Weiper, protagonista con preciso un colpo di testa ispirato da Paul Nebel. Nel secondo tempo il copione del match viene invertito rispetto a quanto visto in apertura di match poichè è Nebel ad impensierire l’estremo difensore Beadle in apertura al 49′. Di nuovo McAtee non coglie invece lo specchio della porta di Atubolu per i suoi al 52′.

Nel finale è Nebel a ripristinare l’equilibrio segnando al 61′ con un gran tiro a giro sul palo più lontano sfruttando un rimpallo. Ai supplementari è il subentrato Rowe a decidere la sfida segnando il gol del definitivo vantaggio di testa su lancio di Morton al 92′. Inutile la nuova traversa centrata pure da Rohl nel recupero al 120’+1′. Questa vittoria rende l’Inghilterra U21 campione d’Europa Under 21 per la seconda volta consecutiva mentre la Germania U21 deve arrendersi davanti ad un avversario che si è dimostrato superiore nell’arco della serata.

VIDEO INGHILTERRA GERMANIA U21: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS