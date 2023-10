Video/ Inghilterra Italia (risultato 3-1) gol e highlights: Azzurri ribaltati a Wembley (Euro 2024)

VIDEO INGHILTERRA ITALIA

L’Italia cade ancora, rimontata dall’Inghilterra. Al 4′ l’Inghilterra prende subito l’iniziativa con Acerbi che chiude su Bellingham. Al 9′ Phillips riceve un cartellino giallo per un fallo su Frattesi, e poco dopo anche Udogie viene ammonito per aver fermato una ripartenza di Foden. Tuttavia, l’Italia tiene bene il campo e al 16′ riesce a passare in vantaggio: gli Azzurri realizzano una bella azione con Di Lorenzo che mette un pallone perfetto in area per Scamacca, il quale conclude alle spalle di Pickford. Al diciannovesimo minuto, Frattesi non riesce a controllare in area un passaggio di El Shaarawy, e poco dopo Barella non riesce a sfruttare un’opportunità, ma l’Italia continua a cercare di attaccare dopo il vantaggio. Nel momento migliore per l’Italia, è l’Inghilterra a trovare il pareggio: Bellingham viene steso da un intervento in scivolata di Di Lorenzo, guadagnando un calcio di rigore che Harry Kane trasforma con freddezza, spiazzando Donnarumma.

Il secondo tempo vede l’Inghilterra ripartire a un ritmo elevato. Di Lorenzo al 6′ chiude bene su Bellingham lanciato da Kane, ma l’asso del Real Madrid si rende protagonista di un’incredibile azione al 12′. Scappando via per il centro del campo, scarica su Rashford, il quale si accentra saltando Di Lorenzo e conclude con potenza alle spalle di Donnarumma. L’Italia cerca di reagire, ma Scamacca fallisce un tiro da buona posizione. Kane serve Rashford con un grande passaggio, ma stavolta la mira è imprecisa. Gli spazi si moltiplicano per l’Inghilterra, che al 32′ chiude definitivamente la partita: Scalvini non riesce a chiudere su un retropassaggio di Bastoni, e Kane si inserisce per segnare alle spalle di Donnarumma. Per l’Italia, che scivola al terzo posto nel girone, ora è necessaria almeno una vittoria contro la Macedonia del Nord e un pareggio contro l’Ucraina nelle ultime due partite per qualificarsi per Euro 2024.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Gareth Saouthgate missione compiuta con l’Inghilterra matematicamente qualificata a Euro 2024: “Così affamati, così desiderosi di imparare, così insieme. E lo avete visto nello spettacolo di stasera. Abbiamo detto prima che la mentalità era la cosa principale. La prestazione stasera è stata implacabile. La cosa davvero piacevole è che quando siamo andati dietro siamo rimasti calmi e abbiamo usato la palla con calma da dietro. In altre partite importanti abbiamo perso la palla troppo facilmente. I nostri attaccanti hanno lavorato così duramente. Quando i tuoi attaccanti giocano in quel modo è una grande cosa per la squadra. Ci sono stati momenti nel primo tempo in cui eravamo passivi vicino alla nostra porta. La differenza più grande negli ultimi due anni è che abbiamo più gambe e fisicità a centrocampo. Contro squadre di livello mondiale bisogna essere eccezionali senza palla“.

Secondo Luciano Spalletti la punizione per l’Italia è stata troppo severa: “Difficile commentarla, abbiamo commesso delle leggerezze. Per ciò che abbiamo creato come volume di partita e per ciò che abbiamo creato in zona offensiva sono stati creati i presupposti per fare anche altro al di là del gol e non l’abbiamo fatto. Loro invece ci hanno messo in difficoltà e hanno fatto gol. Dispiace, per come si è sviluppata la squadra non meritava un passivo di due gol. Però poi bisogna andare a crescere negli episodi che il confronto europeo ti mette davanti: sui duelli fisici bisogna reggere botta, quando c’è la situazione mezza e mezza bisogna decidere cosa fare e il giusto sviluppo. Ho visto una pressione continua e costante per creargli difficoltà, per giocare lungo, abbiamo fatto bene per quasi tutta la partita. In qualche pressione abbiamo fatto un po’ di difficoltà. I momenti difficoltosi sono arrivati quando ci siamo abbassati troppo“.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: INGHILTERRA ITALIA 3-1

Marcatori: 15′ Scamacca (Ita), 32′, 32′ st rig. Kane (Ing), 12′ st Rashford (Ing)

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (18′ st Guehi), Maguire, Trippier; Phillips (25′ st Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (40′ st Grealish), Foden; Kane. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Alexander-Arnold, Colwill, Tomori, Gallagher, Maddison, Bowen, Nketiah. All.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnraumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (18′ st Bastoni), Udogie (18′ st Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (33′ st Raspadori), Scamacca (18′ st Kean), El Shaarawy (42′ st Orsolini). A disp.: Vicario, Meret, Mancini, Gatti, Darmian, Locatelli, Bonaventura. All.: Spalletti

Arbitro: Turpin

Note: Ammoniti: Phillips (Ing), Udogie, Di Lorenzo, Scalvini (Ita)

