VIDEO INGHILTERRA LETTONIA (3-0): TUTTO FACILE PER TUCHEL

Il primo tempo del video Inghilterra Lettonia è dominato dai padroni di casa che attaccano continuamente la difesa degli ospiti trovando, però, numerose difficoltà nel superare la densità dei cinque difensori schierati da Nicolato. La Lettonia mostra così tanta solidità difensiva che per vedere la prima occasione della partita bisogna aspettare circa un quarto d’ora con Bowen che prima prova un colpo di testa sul secondo palo e poi calcia forte con il destro ma, in entrambi i casi, non inquadra la porta.

L’occasione di risposta della Lettonia arriva al 18′ quando, su un lancio di Savalnieks, Pickford e Guehi non si capiscono e regalano il pallone a Gutkovskis che si trova defilato in area di rigore e calcia fuori con la porta totalmente sguarnita. Il grande spavento sveglia la squadra di Tuchel che si rende subito molto pericolosa con Konsa e Kane che sfiorano il gol da pochi passi nel giro di due minuti. Al 26′, invece, ci prova Rogers che calcia forte con il destro dopo una mischia in area di rigore ma viene respinto dalla difesa lettone che salva Zviedris da un brutto errore in uscita alta.

Prima dell’1 a 0 inglese c’è ancora spazio per un tentativo di Bellingham che sfiora l’eurogol intervenendo con il tacco su un cross di Rashford dalla sinistra. Il vantaggio arriva al 38′ con Reece James che calcia di destro una punizione dai venticinque metri e la insacca sotto la traversa trovando il suo primo gol con la maglia della nazionale.

Il secondo tempo del video Inghilterra Lettonia continua con gli inglesi in totale controllo della partita ma con la difficoltà di ritrovare il ritmo che ha contraddistinto gli ultimi minuti del primo tempo. La prima vera occasione, infatti, arriva solo al 63′ quando Lewis-Skelly apre il campo servendo Bellingham al limite dell’area con il centrocampista del Real Madrid molto bravo a servire Kane che calcia di mancino e non trova la porta per pochi centimetri.

Cinque minuti dopo, però, lo stesso Kane riesce a riscattarsi appoggiando in rete il tap-in del 2 a 0 arrivato dopo una grande combinazione tra Rogers e Rice che ha liberato in area il centrocampista dell’Arsenal bravissimo a servire l’assist.

Dopo il 2 a 0 la Lettonia fatica a mantenere le distanze tra i reparti e subisce subito anche il terzo gol. L’azione è un assolo di Eze che parte dalla destra e riesce ad entrare in area prima di calciare forte sul primo palo e trovare una deviazione che mette totalmente fuori causa Zviedris e chiude il match. Gli ultimi minuti sono di assedio inglese con Rogers e Kane alla ricerca del quarto gol ma respinti da due ottime parate di Zviedris che lasciando il risultato sul 3 a 0 in favore degli uomini di Tuchel.

