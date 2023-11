Video/ Inghilterra Malta (2-0) gol e highlights: prova solida dei Leoni (qualificazioni, 17 novembre 2023)

VIDEO INGHILTERRA MALTA

Inghilterra e Malta, il punteggio è di 1-0 a favore dell’Inghilterra grazie a un autogol di Pepe. L’azione si è sviluppata quando l’Inghilterra ha esercitato pressione nell’area avversaria, costringendo la difesa maltese a cercare di respingere il pericolo. Pepe, nel tentativo di sgombrare l’area di rigore, ha deviato involontariamente il pallone in porta, colpendo il palo interno e finendo nella propria rete. Questo episodio ha regalato all’Inghilterra il vantaggio nel punteggio, mettendo Malta in difficoltà nei primi minuti di gioco. La squadra inglese cercherà sicuramente di sfruttare questo vantaggio per controllare il ritmo della partita, mentre Malta sarà determinata a recuperare e riequilibrare il punteggio. La partita si prospetta quindi interessante e con molte emozioni nei prossimi minuti.

Al termine del primo tempo tra Inghilterra e Malta, la squadra inglese mantiene il vantaggio di 1-0, ottenuto nell’autogol di Pepe nei primi venti minuti di gioco. Durante questa prima frazione di partita, il difensore Tomori ha avuto un’occasione importante su calcio d’angolo. Nell’azione generata da un calcio d’angolo, Tomori è riuscito a sollevarsi più alto degli avversari e ha colpito il pallone con un colpo di testa ravvicinato. Tuttavia, il portiere maltese è stato bravo a respingere il tentativo, evitando che l’Inghilterra ampliasse il proprio vantaggio. Nonostante il risultato favorevole, la squadra inglese dovrà rimanere concentrata nella seconda metà della partita per gestire la vantaggio e assicurarsi i tre punti. Nel contempo, Malta cercherà di reagire e trovare soluzioni per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La seconda metà del match si preannuncia dunque avvincente.

VIDEO INGHILTERRA MALTA, IL SECONDO TEMPO

Inghilterra e Malta, l’azione è stata dominata dall’Inghilterra, che si è portata in vantaggio 1-0 grazie a un autogol di Pepe. Tuttavia, la squadra maltese ha dimostrato di non volersi arrendere facilmente e ha cercato di resistere alla pressione avversaria. Il momento chiave è arrivato con l’ingresso in campo di Palmer, che ha subito avuto un’occasione importante all’interno dell’area di rigore. Purtroppo, la conclusione di Palmer è stata maldestra, sprecando così un’opportunità per ampliare il vantaggio dell’Inghilterra. Questa occasione potrebbe rivelarsi significativa nel contesto della partita. Nonostante il punteggio a favore dell’Inghilterra, Malta cerca di organizzare un solido schieramento difensivo e di sfruttare eventuali situazioni di contropiede. L’Inghilterra, dal canto suo, sembra determinata a mantenere il controllo del gioco e a cercare ulteriori opportunità per segnare.

L’Inghilterra si aggiudica la vittoria contro Malta in questa partita con un risultato finale di 2-0. Il capitano Harry Kane ha siglato il primo gol, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. L’autogol di Pepe nel primo tempo aveva già messo i Three Lions in vantaggio, e Kane ha poi rafforzato ulteriormente la posizione dell’Inghilterra nel corso della partita con la sua rete. Nonostante alcuni tentativi da parte di Malta di difendersi e contrastare l’attacco avversario, l’Inghilterra è riuscita a consolidare il proprio vantaggio e a mantenere una solida prestazione difensiva per conquistare la vittoria. La partita è stata caratterizzata da momenti di pressione da entrambe le squadre, ma l’efficacia dell’Inghilterra si è dimostrata determinante per ottenere i tre punti.

INGHILTERRA MALTA, IL TABELLINO

INGHILTERRA: Pickford J. (Portiere), Trippier K., Maguire H., Guehi M., Tomori F. (dal 1′ st Saka B.), Alexander-Arnold T., Gallagher C. (dal 1′ st Walker K.), Henderson J. (dal 16′ st Rice D.), Foden P., Kane H., Rashford M. (dal 16′ st Palmer C.). A disposizione: Bowen J., Grealish J., Johnstone S. (Portiere), Konsa E., Lewis R., Phillips K., Ramsdale A. (Portiere), Watkins O. Allenatore: Southgate G..

MALTA: Bonello H. (Portiere), Borg S., Pepe E., Borg J. (dal 34′ st Muscat Z.), Mbong J. (dal 41′ st Attard C.), Yannick Y., Guillaumier M. (dal 14′ st Kristensen B.), Teuma T., Camenzuli R., Mbong P. (dal 14′ st Jones J.), Reid K. (dal 34′ st Nwoko K.). A disposizione: Al Tumi R. (Portiere), Apap F., Grech M. (Portiere), Muscat N., Overend A., Pisani S., Shaw K. Allenatore: Marcolini M..

RETI: al 8′ pt Pepe E. (Inghilterra) autogol, al 30′ st Kane H. (Inghilterra) .

AMMONIZIONI: al 26′ pt Tomori F. (Inghilterra), al 28′ pt Kane H. (Inghilterra) al 23′ pt Mbong J. (Malta), al 39′ pt Guillaumier M. (Malta).

GOL ANNULATI: al 32′ st Rice D. per fuorigioco (Inghilterra).











