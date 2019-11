Video/ Inghilterra Montenegro (7-0): highlights e gol. La Tre leoni dilaga a Wembley

Il video con gli highlights e i gol di Inghilterra-Montenegro 7-0 ci mostra quanto accaduto a Wembley dove si è giocata la partita valevole per la nona giornata del gruppo A di qualificazione a Euro 2020. Davanti ai loro tifosi gli uomini di Southgate conquistano l’accesso alla fase finale e blindano il primo posto con un’autentica goleada, solamente nel primo tempo i Sudditi di Sua Maestà vanno a segno per ben cinque volte. La nazionale dei Tre Leoni mette subito in riga gli avversari con Oxlade-Chamberlain che al secondo tentativo gonfia la rete e sblocca il punteggio innescando una vera e propria valanga che travolge i giocatori montenegrini, assolutamente incapaci di reagire anche se va detto che Pickford ha dovuto compiere un paio di interventi importanti per impedire a Simic e Beqirai di riaprire il match o quantomeno accorciare le distanze. In poco più di un quarto d’ora Harry Kane mette a referto una tripletta e si porta a casa il pallone (aggiungendolo alla collezione personale). E meno male che in porta c’era Mijatovic, altrimenti l’Inghilterra avrebbe potuto dilagare ancora di più con Sancho e Rashford che si sono trovati davanti una saracinesca abbassata. L’attaccante del Manchester United è comunque riuscito ad aggiungere il suo nome all’elenco dei marcatori, a differenza del centravanti del Borussia Dortmund che nel finale ha sfornato l’assist per il suo giovane compagno Abraham, entrato nella ripresa al posto di Kane. Gli ospiti riescono anche nell’impresa di segnarsi da soli con Sofranac che devia nella sua porta un cross di Mount talmente brutto dal quale probabilmente non sarebbe nato neanche un fiore. Statistiche semplicemente impietose: 62% di possesso palla, 12 tiri in porta, 2 conclusioni fuori bersaglio, 4 tentativi murati e 8 calci d’angolo per l’Inghilterra che in campo ha fatto quello che voleva per novanta minuti.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-MONTENEGRO 7-0 (5-0)

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Chilwell; Oxlade-Chamberlain (56′ Maddison), Winks, Mount (70′ Joe Gomez); Rashford, Kane (57′ Abraham), Sancho. All. Gareth Southgate.

MONTENEGRO (4-3-2-1): Mijatovic; Vesovic, Sofranac, Simic, Radunovic (46′ Raspopovic); Hocko, Lagator, Vukcevic; Jovovic (65′ Jankovic), Haksabanovic (74′ Boljevic); Beqiraj. All. F. Hadzibegic.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (SPA).

AMMONITI: Vesovic (M).

RECUPERO: 0′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 11′ Oxlade-Chamberlain (I), 20′, 24′ e 37′ Kane (I), 30′ Rashford (I), 64′ aut. Sofranac (I), 84′ Abraham (I).

