Video/ Inghilterra Scozia (0-0) highlights: niente gol a Wembley (Euro 2020)

Finisce sullo 0-0 il derby britannico tra Inghilterra e Scozia, con gli inglesi che deludono e falliscono la fuga decisiva nel gruppo D degli Europei 2020, come scopriamo nei video highlights di Inghilterra Scozia. Adesso la nazionale inglese è costretta a condividere la vetta della classifica con la Repubblica Ceca, reduce dal pari con la Croazia. A Wembley la vera protagonista è la pioggia, che si abbatte in maniera incessante sul rettangolo verde. I tifosi sugli spalti si fanno sentire, l’atmosfera è davvero elettrizzante. Le due squadre si affrontano a viso aperto: il primo squillo è a cura della Scozia con un tiro improvviso di Adams ribattuto da Stones. Il centrale del Manchester City, poco dopo, si mette in evidenza con un colpo di testa che mette i brividi a Marshall, salvato dal palo. E’ l’occasione più importante del primo tempo, caratterizzato da una Scozia concentrata e ben disposta in campo, capace di addormentare la manovra inglese nei momenti decisivi. Alla truppa di Clarke manca un po’ di coraggio, ma dagli spalti i tifosi scozzesi sembrano apprezzare comunque. CLICCA QUI PER IL VIDEO INGHILTERRA SCOZIA (0-0)

Nel secondo tempo l’Inghilterra cerca di prendere in mano il pallino del gioco: la partenza è incoraggiante, con il bolide di Mount su cui Marshall si oppone prontamente. Palla in corner e brivido per la Scozia, che però risponde con determinazione: lo fa al sessantaduesimo, sugli sviluppi di un corner, con la giocata di Hanley su cui James si immola in maniera decisiva sulla linea di porta. L’Inghilterra rischia la beffa e si rende conto di dover alzare i giri per provare a vincere. La Scozia, dal canto suo, ha capito come contenere la verve offensiva avversaria e quando può non rinuncia ad attaccare. All’Inghilterra manca la giusta fluidità nella costruzione del gioco e non riesce a concretizzare in attacco, creando solo un po’ di confusione all’interno dell’area avversaria. Il match si spegne senza particolari sussulti: Grealish e Rashford nel frattempo prendono il posto di Foden e Kane ma la musica non cambia. Il derby britannico termina sul risultato di 0-0.

VIDEO INGHILTERRA SCOZIA: IL TABELLINO

INGHILTERRA-SCOZIA 0-0

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden (63′ Grealish); Kane (75′ Rashford).

SCOZIA (3-4-1-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour (76′ Armstrong), McGregor, Robertson; Dykes, Adams (85′ Nisbet).

Arbitro: Lahoz

Ammoniti: McGinn (S), O’Donnell (S)

Espulsi: –

