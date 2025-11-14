Video Inghilterra Serbia che racconta la sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Cronaca, migliori azioni ed emozioni della gara.
VIDEO INGHILTERRA SERBIA: VITTORIA FIRMATA ARSENAL
Video Inghilterra Serbia che racconta una sfida che termina con il risultato finale di 2-0. Decisiva le reti firmata, una per tempo, da Saka e Eze, entrambi calciatori dell’Arsenal. Primo tempo con poche emozioni con gli ospiti vicini nella rete del vantaggio con Vlahovic. Inghilterra che sblocca risultato al minuto 28 con Saka. L’esterno inglese ribadisce in porta un pallone terminato sui suoi piedi dopo un tiro precedente. La seconda frazione inizia con l’attaccante del Barcellona Rashford vicino alla marcatura.
L’attaccante si libera molto bene ma calcia con troppa forza e la palla termina fuori. Nel finale di partita Eze raddoppia e chiude la questione con la rete del 2-0. Var che afferma il gioco ma dopo un attenta analisi decide di convalidare la rete della vittoria. Vince l’Inghilterra che si ritrova sempre di più al primo posto in classifica. (Marco Genduso)