Video/ Inghilterra Svezia (1-2): gol e highlights, scandinave terze

All’Allianz Riviera di Nizza la Svezia conquista il terzo posto al Mondiale femminile di calcio superando per 2 a 1 l’Inghilterra: ammiriamo dunque gli highlights nel video Inghilterra Svezia. Nel primo tempo le gialloblu partono forte e prendono presto in mano le redini dell’incontro passando in vantaggio all’11’ grazie alla rete di Asllani, brava ad approfittare del rinvio errato da parte di Greenwood. Le svedesi raddoppiano poco dopo, precisamente al 22′, per merito di Jakobsson, servita da Blackstenius, ma perdono anche per infortunio Rolfo, rimpiazzata al 27′ da Hurtig. Conclusa la pausa per il cooling break, le calciatrici del ct Neville sembrano cominciare a macinare gioco ed infatti accorciano le distanze al 31′ con Kirby, su suggerimento di Scott, per poi vedersi annullare il possibile pareggio al 33′ dal VAR quando viene ravvisato il fallo di mano commesso da White. Nel secondo tempo le inglesi fanno loro il possesso palla senza però rendersi realmente pericolose, ad eccezione del salvataggio sulla linea di Fischer a respingere la conclusione di Bronze all’89’, e rischiando anzi di subire il possibile tris delle avversarie. La Svezia, grazie a questa vittoria, chiude il torneo sul podio e si dimostra la terza forza al mondo nel calcio femminile mentre l’Inghilterra, quarta, conclude in modo amaro il proprio Mondiale.

VIDEO INGHILTERRA SVEZIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto combattuta. L’Inghilterra ha conquistato il possesso palla con il 54%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: il 78% contro il 70% con 404 su 515 e 222 su 317 appoggi completati. Le gialloblu si sono comunque distinte in fase offensiva a fronte dell’8 a 4 nel conteggio delle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 13 a 9 per le britanniche quelle complessive. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità per quanto riguarda il computo dei falli, 11 per parte, e l’arbitro A. Pustovoytova, proveniente dalla Russia, ha estratto il cartellino giallo per 2 una volte ammonendo Moore da un lato e Lindahl dall’altro.

TABELLINO

Inghilterra Svezia 1-2 (p.t. 1-2)

Reti: 11′ Asllani (S); 22′ Jakobsson (S); 31′ Kirby (I).

Assist: 22′ Blackstenius (S); 31′ Scott (I).

INGHILTERRA Telford, Bronze, Houghton, McManus (83′ Daly), Greenwood, Kirby, Parris (74′ Carney), Scott, Moore, White, Mead (50′ Taylor). All.: Neville.

SVEZIA Lindahl, Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson, Asllani (46′ Zigiotti Olme), Seger, Bjorn (70′ Ilestedt), Jakobsson, Rolfo (27′ Hurtig), Blackstenius. All.: Gerhardsson.

Arbitro: A.Pustovoytova (Russia).

Ammoniti: 85′ Lindahl (S); 90’+4′ Moore (I).

VIDEO INGHILTERRA SVEZIA: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA