Video/ Inghilterra Usa (0-0) highlights: nessun gol ma Kane ci va vicinissimo

Video Inghilterra Usa racconta l’equilibrio di Al Khor, dove la nazionale inglese e quella statunitense si annullano a vicenda e chiudono il match sul risultato di 0-0. L’esito della gara sorride maggiormente agli inglesi, che ora potranno farsi battere un pareggio contro il Galles, nel prossimo turno della fase a gironi, per accedere agli ottavi di finale dei Mondiali. Gli Stati Uniti, invece, dovranno vincere contro l’Iran per sperare di ottenere il pass. Per quanto riguarda la sintesi della partita, gli inglesi partono meglio, ma la difesa statunitense è attenta e tiene botta. I primi squilli della gara li regala Kane, che trova sulla sua strada un grande Zimmerman, il quale si immola per scacciare i guai. Inghilterra Usa si affrontano a viso aperto e anche gli americani danno la sensazione di poter fare male: una buona palla per il possibile vantaggio capita sui piedi di McKennie, che però non approfitta della libertà regalatagli dagli avversari in piena area da rigore. Il suo tentativo su assist di Weah, così, si spegne alle stelle.

Pickford può tirare un sospiro di sollievo, ma l’estremo difensore degli inglesi viene chiamato in causa anche da Musah e dall’imprevedibilità di Pulisic. Quest’ultimo ruggisce, sempre nel primo tempo, con un bel dribbling ed una conclusione di sinistro, che trova la respinta della traversa. L’Inghilterra si riaccende prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo: Shaw fa un ottimo lavoro, non Saka che spreca goffamente e getta alle ortiche una potenziale occasione. Mount, invece, non ha problemi di mira e trova la porta con un tiro che esalta i riflessi di Turner. Anche nel secondo tempo le opportunità in chiave offensiva non mancano ma la più vibrante arriva proprio all’ultimo respiro, dopo una serie di sostituzioni da ambo le parti. Siamo dunque in pieno recupero quando a Kane capita la chance più succulenta: l’attaccante salta più in alto di tutto e sgancia un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione che sfuma di poco a lato.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham (69′ Henderson), Rice; Sterling (68′ Grealish), Mount, Saka (78′ Rashford); Kane . Ct. Southgate

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest (78′ Moore), Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie (77′ Aaronson); Weah (83′ Reyna s.v.), Wright (83′ Sargent s.v.), Pulisic. Ct. Berhalter

Arbitro: Valenzuela Sáez (Venezuela)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

