VIDEO/ Inseguimento a squadre Olimpiadi: Italia record del mondo con super Ganna (Ciclismo su pista)

INSEGUIMENTO A SQUADRE, CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI 2020: IL RECORD DEL MONDO DELL’ITALIA

Grande mattinata per gli azzurri del ciclismo ed andiamo quindi ad analizzare insieme il video del record del mondo che l’Italia ha firmato nella gara di inseguimento a squadre maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra le varie batterie di qualificazione spicca il tempo registrato dagli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan che sono stati capaci di far segnare il nuovo record mondiale con 3:42.307 battendo la Nuova Zelanda nella loro gara in cui agli oceanici non è bastato il tempo di 3:42.397. Una prova davvero sontuosa per l’Italia che a questo punto si trova certa della conquista di una medaglia, d’argento oppure d’oro. La finalissima dell’inseguimento a squadre maschile valida per il ciclismo su pista è in programma nella giornata di domani verso le ore 11 italiane. Dopo l’incidente capitato tra Danimarca e Gran Bretagna nell’ultima batteria, i giudici hanno infine deciso che saranno i danesi a sfidare gli italiani nella finalissima di questa specialità visto che erano riusciti a mettersi in scia rispetto agli avversari prima di tamponare rovinosamente.

VIDEO, ITALIA DEL RECORD DEL MONDO INSEGUIMENTO A SQUADRE

Nel video del record del mondo ottenuto nell’inseguimento a squadre maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 possiamo riapprezzare lo sforzo compiuto da tutta la squadra. La Nuova Zelanda ha infatti dato del filo da torcere agli azzurri che però sono riusciti a spuntarla chiudendo in vantaggio negli ultimi due settori.

