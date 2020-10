Video/ Inter Ascoli Primavera (2-0) highlights e gol: Oristanio migliore in campo

L’Inter supera l’Ascoli grazie alle reti di Oristanio e Bonfanti nel match valido per il campionato primavera. Andiamo a rivivire tutte le emozioni della gara. Nerazzurri che iniziano subito all’attacco, un fuorigioco ferma Vezzoni. Satriano prova il tiro ma non inquadra lo specchio, il calciatore era comunque in off-side. Punizione per l’Ascoli sulla sfera Markovic. Tiro angolato su cui Stankovic deve compiere un mezzo miracolo, primo squillo dei padroni di casa. Ci prova anche Statev ma Stankovic risponde presente, ottimo inizio dell’Ascoli. Oristanio! La sblocca l’Inter al quindicesimo minuto di gioco. Inserimento a fari spenti e colpo di testa vincente. Bonfanti! Uno-due micidiale dei nerazzurri. Oristanio apre per Squizzato che a sua volta imbecca Bonfanti, il centravanti trafigge Radano. Ascoli che cerca di rispondere con Cudjoe, cross su cui Stankovic esce a vuoto, Vezzoni respinge. Oristanio prova a siglare la doppietta personale dopo iniziativa personale, ottima la sua gara. Squizzato serve a Moretti la palla del tris, ma Radano esce a valanga e salva la sua squadra. La prima frazione termina con l’Inter avanti per due reti a zero sull’Ascoli.

SECONDO TEMPO

Grande azione di Oristanio che serve per Bonfanti che per un soffio viene anticipato. Ascoli che risponde per le rime, Gurini pesca Palazzino, colpo di testa che esce di pochissimo. Oristanio trova il tris ma la rete viene annullata. Satriano prova la rete in acrobazia, Moretti serve l’uruguagio che si esibisce in una splendida sforbiciata, la sfera termina oltre la traversa. Oristanio sale ancora in cattedra con una grande azione. Ma Markovic rientra bene e gli toglie la sfera dal piede. Markovic trattiene Carboni e si il rosso diretto per avre fermato una chiara azione da rete, Ascoli in dieci. Satriano ci prova dalla lunga distanza, palla fuori. Satriano ha una ghiotta occasione di testa ma spreca. Grande occasione per Mirarchi che spreca non trovando la zampata vincente, Radano tira un sospiro di sollievo. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, l’Inter piega l’Ascoli per due reti a zero.

IL TABELLINO

INTER: 1 Stankovic; 2 Moretti, 5 Kinkoue, 4 Cortinovis, 3 Vezzoni (41′ st Dimarco 15); 6 Sangalli (41′ st Mirarchi 22), 7 Casadei, 8 Squizzato; 10 Oristanio (25′ st Carboni 19); 11 Bonfanti (1′ st Boscolo Chio 18), 9 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Hoti, 14 Sottini, 16 Tonoli, 17 Wieser, 20 Iliev, 23 Moretti A.

Allenatore: Armando Madonna

ASCOLI: 1 Radano, 2 Pulsoni, 3 Gurini, 4 Alagna, 5 Markovic, 6 Olivieri, 7 Lisi (35′ st Colistra 14), 8 Franzolini (1′ st Izzo 16 – 31′ st Santese 13), 9 Cudjoe, 10 Statev (1′ st Pozzessere 19), 11 Palazzino (31′ st Riccardi 17)

A disposizione: 12 Marinaro, 15 Marucci, 18 Ceccarelli, 20 Galletta, 21 D’Ainzara

Allenatore: Guillermo Ascabal

Ammoniti: Oristanio (I), Carboni (I)

Espulso: Markovic (A)

Recupero: 1′ – 3′

Arbitro: Mario Davide Arace

Assistenti: Alex Cavallina – Pietro Pascali

