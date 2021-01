Video/ Inter Benevento (4-0): highlights e gol. Gran poker nerazzurro a San Siro!

VIDEO INTER BENEVENTO (4-0): LA SINTESI

Bellissima vittoria tra le mura di casa per Antonio Conte nella 20^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Inter Benevento, la formazione nerazzurra è riuscita a superare gli stregoni di Inzaghi con l’ottimo risultato di 4-0. Per la Beneamata un poker importante, considerato che questo ha confermato il club milanese alla seconda posizione nella classifica della Serie A, ancora a due punti dalla capolista Milan (che non ha messo il piede in fallo contro il Bologna ieri). Venendo ora alle azioni salienti della partita, occorsa a San Siro, va detto che per l’Inter è stata prova importante ieri sera: i nerazzurri hanno dominato la sfida, dimostrandosi ferali in attacco e insuperabili in difesa (per gli stregoni nemmeno un tiro nelle statistiche). Questo già dal via: fin da subito la Benemata prende le redini del gioco e grazie alla punizione di Erksen e al provvido (per i milanesi) intervento di Improta, la squadra di casa vola in vantaggio per 1-0 al settimo minuto di gioco. Il Benevento prova a reagire con Lapadula, ma la difesa avversaria non si fa trovare impreparata. Prima dell’intervallo accade poi poco in campo, con i nerazzurri sempre dominanti: segnaliamo solo la doppia chance di Lautaro Martinez, entrambe sfortunate. Nella ripresa il copione non cambia, con la squadra di Conte (oggi squalificato) sempre dominante: Eriksen rimane vero protagonista in campo e pure il danese rischia il gol a pochi minuti dal rientro in campo, mentre al 48’ è gol, poi annullato, per Lautaro. Prima dell’ora dal fischio d’inizio, la squadra di casa comunque trova il bis a firma sempre del bomber argentino appena citato: segnato il 2-0 i nerazzurri tornano in pressione subito e sei minuti dopo è gol annullato di Hakimi, e sette è rete del tris con Lukaku. Il belga, tornato in gol, si ingolosisce e punta alla doppietta personale, che arriverà solo al 78’. Con il poker in tasca i ritmi in campo si allentano e sono poche le emozioni nel finale. Al triplice fischio è dunque gran successo per l’Inter e severo KO per il Benevento, che incassa la decima sconfitta della stagione.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (74′ De Vrij), Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (63′ Vidal), Gagliardini (80′ Sensi), Eriksen, Perisic; L. Martinez (74′ Sanchez), Lukaku (81′ Pinamonti). A disposizione: Brozovic, Darmian, Kolarov, Padelli, Radu, Young. Allenatore: Conte.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Caldirola (60′ Pastina), Glik, Barba; Depaoli, Ionita (70′ Tello), Viola (60′ Schiattarella), Hetemaj, Improta (70′ Foulon); Lapadula, Caprari (76′ Insigne). A disposizione: Basit, Dabo, Di Serio, Falque, Lucatelli, Manfredini, Masella. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 7′ aut. Improta (I), 57′ L. Martinez (I), 65′ e 77′ Lukaku (I)

NOTE: Ammoniti Caldirola, Depaoli (B). Recupero: 1′ – 0′

