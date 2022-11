Video/ Inter Bologna (6-1) gol e highlights: goleada infrasettimanale dei nerazzurri!

Poco più di 6 mesi fa l’Inter ci ha perso uno scudetto a Bologna, la papera di Radu – che nel frattempo è stato ceduto in prestito alla Cremonese e anche lì si è fatto conoscere per le sue “prodezze” – grida ancora vendetta. Nell’ultimo turno infrasettimanale della Serie A prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar, i nerazzurri si vendicano travolgendo i felsinei per 6-1, esattamente come un anno fa e come ammireremo nel video Inter Bologna. Gli uomini di Thiago Motta, reduci da tre vittorie consecutive, affrontano l’undici di Simone Inzaghi a viso aperto, convinti di giocarsela alla pari. In effetti gli ospiti partono piuttosto bene andando a un passo dal gol con Barrow prima e Arnautović poi. Il sinistro dalla distanza di Orsolini, deviato da Lykogiannis che spiazza Onana, ammutolisce San Siro.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol livescore: l'Inter dilaga, Toro e viola ok

Ma a risollevare la serata alla Beneamata ci pensa Džeko con una volée da applausi a scena aperta, del resto ci troviamo sempre alla Scala del calcio… successivamente l’arbitro Colombo assegna un calcio di punizione dal limite ai padroni di casa per un intervento di Lucumí su Lautaro Martínez, anche se in realtà il difensore colpisce prima il pallone. Dimarco tira fuori il coniglio dal cilindro, si fa beffa della barriera e trafigge Skorupski ribaltando la situazione. Prima dell’intervallo l’attaccante argentino su calcio d’angolo cala il tris con un poderoso colpo di testa. Nella ripresa il nuovo entrato Sosa prima si fa seminare da Dimarco che trova la doppietta personale con un sinistro a giro chirurgico, poi provoca un calcio di rigore toccando la palla con il braccio. Çalhanoğlu si conferma infallibile dagli undici metri, alla fine c’è gloria anche per Gosens che chiude la serata mentre Asllani viene fermato dal palo che impedisce di aggiungere il suo nome all’elenco dei marcatori.

Diretta/ Torino Sampdoria (risultato finale 2-0): decimo KO per i blucerchiati!

VIDEO INTER BOLOGNA 6-1, LE DICHIARAZIONI

Federico Dimarco si regala una doppietta a un giorno dal suo compleanno: “Stasera non siamo partiti benissimo, abbiamo preso gol su una carambola sfortunatissima, poi però c’è stata una grande reazione da parte nostra e abbiamo portato a casa la vittoria. Non avevo mai segnato sotto la Nord, dedico i miei gol alla famiglia e agli amici che mi stanno sempre vicino, ma sono contento soprattutto per la squadra che aveva bisogno dei tre punti per ripartire dopo il KO con la Juve”. Thiago Motta non sa darci pace dopo una débâcle così pesante: “Siamo entrati bene in partita, eravamo anche passati in vantaggio, ma dopo il primo gol dell’Inter abbiamo staccato completamente la spina, mi assumo ogni responsabilità per quanto accaduto, abbiamo perso la testa soprattutto dopo la punizione contro per un fallo inesistente che ha portato all’1-2. Gli episodi ci hanno danneggiato e posso capire la frustrazione dei ragazzi in campo, ma dovevamo mantenere la calma e rimanere in partita, invece siamo usciti dal campo”.

Diretta/ Fiorentina Salernitana (risultato finale 2-1): la decide proprio Jovic!

Grazie a questa larga vittoria, l’Inter scavalca la Roma, aggancia l’Atalanta al terzo posto in classifica e si porta a -3 dal Milan. Simone Inzaghi è consapevole che i nerazzurri sono ancora in corsa: “Quest’anno in casa abbiamo sempre fatto bene, oggi affrontavamo una squadra che veniva da un gran momento, quattro successi di fila se non sbaglio. Siamo rimasti in partita anche dopo essere passati in svantaggio, non potevamo reagire meglio. A parte il Napoli che ha una marcia in più, tutte le altre big sono più o meno sullo stesso livello. Complimenti a chi sta davanti e finora ha fatto meglio di noi, da parte nostra continueremo a lavorare duro e a ottenere sempre il massimo risultato possibile”.

VIDEO INTER BOLOGNA 6-1, IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 6-1 (3-1)

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries (62′ Bellanova), Barella (74′ Gagliardini), Çalhanoğlu (74′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (62′ Gosens); Lautaro Martínez (62′ Brozović), Džeko. All. Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí (46′ Sosa), Lykogiannis; Ferguson (61′ Soriano), Medel (46′ Moro), Schouten; Orsolini, Arnautović (61′ Zirkzee), Barrow (74′ Vignato). All. Thiago Motta.

ARBITRO: Andrea Colombo (Sez. di Como).

AMMONITI: 32′ Arnautović (B), 33′ Lucumí (B), 35′ Lautaro Martínez (I), 35′ Medel (B), 54′ Orsolini (B), 59′ Sosa (B).

RECUPERO: 2′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Džeko (I), 36′ e 48′ Dimarco (I), 42′ Lautaro Martínez (I), 59′ rig. Çalhanoğlu (I), 76′ Gosens (I).

VIDEO INTER BOLOGNA 6-1













© RIPRODUZIONE RISERVATA