Video/ Inter Cagliari (1-1): highlights e gol, Nainggolan punisce Conte (Serie A)

Nel video di Inter Cagliari 1-1 è successo di tutto, ma soprattutto un pareggio che, nella 21^ giornata di Serie A, è il terzo consecutivo per i nerazzurri che non sono riusciti a riprendere la loro marcia verso lo scudetto. Sembrava un pomeriggio in discesa per la squadra di Antonio Conte, capace di sbloccare la partita con Lautaro Martinez: undicesimo gol in campionato per il Toro, assistito da Ashley Young che ha fatto il suo esordio con la nuova maglia. Conte ha però perso Milan Skriniar dopo pochi minuti – dentro Godin – e forse quella sostituzione forzata era un cattivo presagio; l’Inter infatti non è riuscita a chiudere i conti come era già capitato a Lecce (anche se in quel caso la partita si era svolta in un altro modo) e così al 78’ minuto Radja Nainggolan, proprio il grande ex tornato a Cagliari dopo una sola stagione, ha pareggiato riportando gli isolani ad agganciare il Milan. Nel finale, in pieno recupero, ai nerazzurri sono anche saltati i nervi: fallo non fischiato a favore di Lautaro Martinez, il quale ha scalciato appena dopo prendendosi un cartellino rosso diretto. Il Toro salterà la prossima partita ma, a questo punto, rischia di dover rimanere fuori anche per il derby contro il Milan.

VIDEO INTER CAGLIARI: LE DICHIARAZIONI

A confermare la tensione in casa nerazzurra dopo Inter Cagliari, la decisione di Antonio Conte che ha abbandonato lo stadio di San Siro senza nemmeno presentarsi ai microfoni della stampa: il suo posto lo ha preso Cristian Stellini, che ha voluto mettere una pezza all’assenza del suo “capo”, adducendo come motivo l’influenza che gli ha impedito di fermarsi a lungo, e poi ha commentato il pareggio parlando di episodi che hanno condannato la sua squadra. “Il campionato però non è finito” ha aggiunto il vice del salentino, imponendo all’Inter di non farsi prendere dalla frenesia. “Avremmo dovuto mantenere la lucidità nel finale, dopo questa partita ce ne saranno altre e dunque non disperiamo ma” ha concluso il suo discorso “non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto”. Di diverso tenore le parole di Rolando Maran: l’allenatore del Cagliari ha parlato di una partita dominata dai suoi ragazzi e di un risultato che “portiamo via con merito, nel modo in cui volevamo”. Maran ha parlato del gol di Lautaro Martinez come di un episodio dubbio, “si è vista una spinta importante e il nostro giocatore non ha potuto impattare il pallone” ha detto, poi ha fatto i complimenti a Nainggolan che “per noi rappresenta un valore assoluto, ha la capacità di essere un trascinatore”.

VIDEO INTER CAGLIARI: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA