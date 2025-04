VIDEO INTER CAGLIARI: IL PRIMO TEMPO

Ampio turnover per Inzaghi in questo Inter Cagliari, ma nonostante ciò i nerazzurri trovano subito una rete con Arnautovic che riceve un bel cross dalla fascia presidiata da Dimarco e scarica un tiro potente su cui il portiere non può arrivare. Attenzione a sottovalutare i sardi però, tanto gioco corale in questo avvio che potrebbe poi concretizzarsi nei prossimi minuti.

Si chiude poi la prima frazione di gioco con l’Inter che trova la seconda rete del match, questa volta il lancio è stato di Carlos Augusto che riesce a imbucare per Lautaro Martinez che trova una bella rete di prima intenzione. Arbitro un po’ in difficoltà che sbaglia certe decisioni, soprattutto contro l’Inter non ammonendo lo stesso argentino dopo un brutto fallo su Luperto.

VIDEO INTER CAGLIARI, IL SECONDO TEMPO

L’Inter supera il Cagliari con un convincente 3-1 a San Siro, confermandosi solida e cinica nei momenti chiave del match. L’Inter parte forte e sblocca la gara al 13’ con una bellissima conclusione di Marko Arnautovic, che riceve in area e insacca sotto la traversa. Il raddoppio arriva poco dopo, al 25’, con il solito Lautaro Martinez, bravo a sfruttare un’uscita incerta di Caprile per segnare il 2-0. Il Cagliari prova a reagire e va vicino al gol con Piccoli, che costringe Sommer a un intervento in tuffo.

Nella ripresa, i sardi partono bene e si rendono pericolosi con Zortea, ma è ancora l’Inter a colpire: al 56’ Yann Bisseck svetta su corner e firma il 3-1. Il Cagliari non si arrende e trova la rete, accorciando le distanze, ma non riesce mai a mettere davvero in discussione il risultato.

VIDEO INTER CAGLIARI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS