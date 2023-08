Video/ Inter Egnatia (4-2) gol e highlights: due volte Lautaro, gioia per Barella e Stabile (13 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER EGNATIA: LA SINTESI

Inter Egnatia rappresenta l’ultimo scoglio per la formazione di Simone Inzaghi prima dell’esordio in campionato contro i cugini del Monza. Prima occasione della partita che capita tra i piedi e argentino Lautaro Martinez. Nulla da fare per l’attaccante che non trova la via del goal. Incomprensione difensiva ed errore da parte di Alessandro Bastoni che spiana la strada alla formazione avversario che con un pallone in mezzo buca l’ex portiere del Bayern Monaco Sommer e si porta in vantaggio con Dwamena. Inter che provo a rispondere con diverse occasioni che capitano tra i piedi di Lautaro Martinez, ma l’argentino questa sera non è preciso come sempre e non riesce a battere il portiere.

Diretta/ Inter Egnatia (risultato finale 4-2): Lautaro Martinez doppietta nel finale (oggi 13 agosto 2023)

Va vicinissimo al goal l’armeno Mkhitaryan, servito da un assist delizioso di Lautaro Martinez. Ancora una volta parata del portiere e respinto con barella che non riesce sul tap-in. Primo tempo che termina con il vantaggio della formazione ospite sull’Inter che è riuscita a costruire ma non a colpire. Lautaro Martinez concedere il calcio di rigore agli avversari per un tocco di mano dello stesso argentino. Sul dischetto si presenta Medeiros. Personalità e pizzico di follia per il giocatore dell’Egnatia che sorprende Sommer con un delizioso cucchiaio Lazaro inventa sulla fascia destra e pesca in mezzo l’asso argentino Lautaro Martinez che di testa non sbaglia e porta il risultato sul pari. Vantaggio Inter nel finale con Lautaro Martinez che si procura e segna il calcio di rigore decisivo per la vittoria, prima del gol finale di Stabile che chiude il match. (Marco Genduso)

VIDEO GOL INTER EGNATIA: IL TABELLINO

MARCATORI: 6′ Dwamena (Egnatia), 55′ Barella (Inter), 67′ Medeiros (Egnatia), 79′ 82′ Lautaro (Inter), 92′ Stabile (Inter)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 31 Bisseck, 44 Stabile, 49 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

EGNATIA (3-5-2): 1 Sherri; 77 Lila, 13 Malota, 19 Xhemajli; 26 Memolla, 6 Aleksi, 17 Zejnullai, 11 F. Medeiros, 16 Ndreca; 9 Paulauskas, 7 Dwamena. A disposizione: 12 Dabjani, 44 Fangaj, 5 Janku, 29 Musta, 8 Mellugja, 27 Isgandarli, 82 Kasa, 28 Ahmetaj, 18 Mihana. Allenatore: Edlir Tetova.

VIDEO INTER EGNATIA: GOL E HIGHLIGHTS

