Video/ Inter Empoli (4-2) gol e highlights: grande rimonta dei nerazzurri (Serie A)

Gol e spettacolo tra Inter ed Empoli con i nerazzurri che vincono in rimonta dopo aver subito le reti di Pinamonti e Asllani, avremo tanto da ammirare nel video Inter Empoli 4-2. Nel finale di prima frazione l’autogol di Romagnoli e Lautaro Martinez riprendono i toscani. Nella ripresa ancora Lautaro Martinez e Sanchez nel finale regalano all’Inter una vittoria che vuol dire sperare ancora nello scudetto. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Pinamonti! La sblocca a sorpresa l’Empoli! Azione personale di Zurkowski che la mette in mezzo per il centravanti che in spaccata anticipa Skriniar e supera Handanovic. Prima iniziativa di Dumfries che crossa ma trova Luperto di testa a spazzare. Dumfries fa da sponda per De Vrij, tiro di sinistro che lascia a desiderare, l’Empoli respinge la minaccia. Zurkowski sigla il raddoppio, viene fischiato però un fuorigioco. Ci avviamo verso il quindicesimo minuto di gioco, Empoli a sorpresa in vantaggio grazie all’attaccante proprio in prestito dall’Inter. Perisic pesca Lautaro Martinez, l’argentino di testa manda la sfera oltre la traversa. Barella per Dumfries, il cross per poco non beffa Vicario. Contatto tra Barella e Perisic, il direttore di gara indica prima il dischetto e poi cambia decisione. Ennesimo cross di Dumfries, Romagnoli respinge la minaccia di testa.

Asllani! Raddoppia l’Empoli! Incredibile quello che sta accadendo tra Inter e Empoli, toscani avanti sul due a zero. Fiammozzi lancia lungo per Asllani, De Vrij viene superato con il centrocampista bravo a superare Handanovic, Inter davvero in grande difficoltà. Nell’occasione errore in compartecipazione di Skriniar e De Vrij, resta il bellissimo lancio di Fiammozzi per il compagno di squadra. Quindici minuti alla fine della prima frazione, Inter che prova a riaprire il match. Barella pesca Dumfries che prova l’imbucata in mezzo, sfera respinta. Correa per Dimarco, il cross viene allontanato da Vicario. Autogol di Romagnoli! Si riapre la sfida! Perisic per Dimarco, il cross trova la sfortunata deviazione di Romagnoli nella propria porta. Inter che ora attacca a testa bassa per trovare il pari prima dell’intervallo. Perisic in area per Barella che in area la mette alta! Lautaro Martinez! Arriva il pareggio dell’Inter prima dell’intervallo! Calhanoglu pesca l’argentino in area che non lascia scampo a Vicario, stiamo assistendo ad un match ricco di emozioni. Termina sul due a due la prima frazione di gioco tra Inter e Empoli.

VIDEO INTER EMPOLI: SECONDO TEMPO

Perisic per Dumfries che di testa non inquadra la porta. Inter che attacca a testa bassa per completare la rimonta sui toscani. Zurkowski la mette in mezzo, Perisic la mette in angolo. Calhanoglu per Perisic che calcia ad incrociare e per un soffio non trova il gol. Dimarco ci prova con il sinistro, Vicario blocca senza grandi problemi. Barella in mezzo per Lautaro Martinez, Vicario esce con i tempi giusti e blocca. Cross di Bandinelli che non trova alcun compagno di squadra. Grande cross di Dimarco, Lautaro Martinez e Correa sono in ritardo. Barella ci prova da fuori area e sfiora il palo destro di Vicario che tira un sospiro di sollievo. Bella risposta di Vicario su Calhanoglu. Bel colpo di testa di Dumfries, ancora bravo Vicario nel respingere. Ancora Vicario protagonista su Lautaro Martinez! Lautaro Martinez completa la rimonta! Cross di Barella con Fiammozzi che respinge la minaccia sui piedi del centravanti che completa la rimonta.

Simone Inzaghi inizia a far ruotare i suoi in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Entrano Vidal, Dzeko, D’Ambrosio e Darmian, per Calhanoglu, Lautaro Martinez, D’Ambrosio e Dumfries. Corea entra in area di rigore e conclude con la punta, Vicario blocca. Brozovic per Dezko che sbaglia il controllo, blocca Vicario. Entra anche Sanchez per Correa. Darmian crossa e trova Dzeko, sul tiro chiude Romagnoli. Perisic in mezzo, Luperto chiude in angolo. Pochi minuti alla fine della gara, l’Inter prova a controllare la sfera per portare a casa una preziosa vittoria. Il direttore di gara assegna intanto quattro minuti di recupero. Dzeko parte in contropiede ed entra in area, la sfera sbatte contro il palo! Ancora Dzeko che questa volta la mette alta. Sanchez! Il cileno cala il poker nel finale! Dzeko assiste il compagno di squadra che non sbaglia e sigilla il match. Inter che batta l’Empoli per quattro reti a due. I nerazzurri tornano momentaneamente in testa alla classifica in attesa del Milan impegnato domenica sera a Verona.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Dimarco (25′ st D’Ambrosio); Dumfries (32′ st Darmian), Barella, Brozovic, Calhanoglu (25′ st Vidal), Perisic; Lautaro (25′ st Dzeko), Correa. (37′ st Sanchez) A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Gosens, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi (33′ st Benassi), Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowsky (15′ st Henderson), Stulac (24′ st Ismajli), Bandinelli; Asllani; Bajrami (16′ st Di Francesco; 23′ st Cutrone), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fazzini, La Mantia, Cacace, Furlan, Baldanzi, Viti. Allenatore: Andreazzoli.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

MARCATORI: 5’pt Pinamonti (E), 28′ pt Asllani (E), 40′ pt aut. Romagnoli (I), 45′ pt Lautaro Martinez (I), 19′ st Lautaro Martinez (I), 49′ st Sanchez (I)

NOTE: Al 10’pt il Var ha annullato un gol a Zurkowski (E) per fuorigioco. Ammoniti: Lautaro Martinez (I). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

VIDEO INTER EMPOLI 4-2













