Video/ Inter Empoli Primavera (2-0) gol e highlights: Esposito e Carboni… di rigore

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER EMPOLI PRIMAVERA (2-0): LA PARTITA

Prosegue la striscia vincente (e la risalita in classifica) dell’Inter Primavera di Cristian Chivu che sul terreno amico del “Konami Centre” di Interello batte per 2-0 i pari età dell’Empoli e, in un colpo solo, li stacca in classifica e tiene pure viva la speranza di acciuffare in extremis un pass per i play-off. Ma andiamo con ordine: approcciano bene la gara i baby nerazzurri, vicini alla rete con Dervishi al 7′ e pericolosi poi con il mobilissimo Owusu al 22′. Tuttavia bisogna attendere la fine di un primo tempo avaro di grandi emozioni e con un Esposito in ombra per l’episodio che cambia la sfida: è il 42′ quando Guarino tocca di mano sul cross di Dervishi portando il direttore di gara a concedere il rigore. Il bomber nerazzurro si riscatta battendo Stubljar e portando avanti i suoi (43′): ma il recupero rischia di trasformarsi in psicodramma, con Botis che evita il pari di Marianucci pochi secondi dopo una… auto-traversa di Martini.

Scampato il pericolo, i padroni di casa tornano in campo e vanno vicini al bis ma un inusuale errore di Esposito al 49′ (da pochi passi non scarta il cioccolatino di Owusu, mandando sopra la traversa) tiene in vita i ragazzi di Antonio Buscè. Dal canto loro gli azzurri non fanno molto per rientrare in partita e al 65′ seconda ingenuità in area di rigore e secondo penalty. Stavolta è Marianucci che stende Akinsanmiro e dagli undici metri Valentin Carboni fa centro. Non accade più nulla: anzi prima Akinsanmiro va vicino al tris (bravo Stubljar al 73′) e poi il neo entrato Kamate si divora un gol da pochi passi. L’Inter sale a quota 45 all’ottavo posto, a due lunghezze di distanza dalla sesta piazza di Juventus e Frosinone a 47 punti e che varrebbe la post season, obiettivo chimerico sino a poche settimane fa; il KO invece taglia fuori da ogni discorso un Empoli ben messo in campo ma incapace di pungere e reo di aver regalato due penalty.

INTER EMPOLI PRIMAVERA (2-0): IL TABELLINO

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi (80′ Nezirevic), Kassama, Matjaz (27′ Stabile), Fontanarosa; Akinsanmiro, Stankovic, Martini (67′ Kamate); Carboni (80′ Curatolo), Esposito (67′ Sarr), Owusu. A disposizione: Bonardi, Tommasi, Grygar, Di Maggio, Biral, Pelamatti, Pozzi. Allenatore: Cristian Chivu.

EMPOLI (4-3-3): Stubljar; Guarino (58′ Barsi), Marianucci, Indragoli, Angori; Ignacchiti, Zenelaj (58′ Degli Innocenti), Renzi; Boli, Alessio, Nabian. A disposizione: Fantoni, Vertua, Magazzu, Seck, Stassin, Vallarelli, Lanza, Bonassi, Tropea, Ekong, Obeng, Dragoner. Allenatore: Antonio Buscè.

Reti: 43′ rig. Esposito, 65′ rig. Carboni.

Ammoniti: Matjaz (I), Esposito (I), Akinsanmiro (I), Kamate (I).

