Video/ Inter Fiorentina (0-1) gol e highlights: Bonaventura espugna San Siro!

Luci a San Siro come direbbe Vecchioni, perché è cominciata Inter Fiorentina. Partita da risultato incerto quella di questo pomeriggio, tra due squadre che sulla carta non sarebbero ad armi pari ma poi sul campo, si sta rivelando tutt’altra partita. Infatti la Viola parte bene, pressing alto sui palleggiatori dell’Inter che senza il turco fanno fatica a trovare fantasia. Uni a azione pericolosa dei nerazzurri fin qui e un cross intercettato da Lukaku che però, manda di parecchio fuori al momento di concludere a rete. La Fiorentina invece attacca bene, si rende pericolosa fino agli ultimi trenta metri dove pecca un po’ nei passaggi finali, ma quando le ali riescono a trovare Cabral, il risultato fa tremare i tifosi dell’Inter accorsi allo stadio. L’azione più pericolosa degli ospiti è da ritrovarsi in un cross teso di Ikonè che pesca Cabral, senza però che quest’ultimo centri i nove metri di porta.

Gara combatuttissima in ogni zona del campo dove l’equilibrio regna sovrano. L’Inter non riesce a trovare sbocchi per portarsi in vantaggio, la scelta di mettere Correa al posto di Lautaro poi risulta controproducente visto che la riserva argentina non produce gioco e neanche lo finalizza. Fino a questo momento infatti è Lukaku la principale arma d’attacco dei nerazzurri. Ma da solo risulta una pistola che spara a salve. La Viola dopo l’ottimo avvio non riesce più ad arrivare alla corte di Onana in maniera aggressiva, l’Inter infatti difende bene e sembra voler sfruttare i contropiedi per portarsi velocemente in attacco creando pericoli alla retroguardia della Fiorentina.

INTER FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Dopo l’intervallo siamo di uovo collegati per il secondo tempo di Inter Fiorentina, una gara che rimane combattuta ma dove la Viola a poco a poco sembra tenere sempre di più il pallino del gioco dalla propria parte. Infatti basti pensare a Cabral, che dentro l’area piccola dopo una serie di scambi spedisce la palla alta sopra la traversa, con un lungo sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri. L’Inter però non è da meno, infatti Bastoni prova dopo un rimbalzo a mandarla in rete, ma il pallone è facile preda di Terracciano. La partita si sblocca finalmente dopo un rimbalzo strano, che favorisce dentro l’area di rigore l’ex milanista Giacomo Bonaventura, con questa rete la Fiorentina si porta avanti nel parziale e adesso sta alla seconda squadra di Milano cercare di rimontare lo svantaggio.

Termina Inter Fiorentina, un risultato pazzesco quello maturato a San Siro in questo tardo pomeriggio. Il gol di Bonaventura porta i tre punti alla squadra di Italiano mentre lascia a secco quella di Inzaghi. Purtroppo la mancanza di un vero palleggiatore che possa mettere in moto le armi dell’Inter si è fatta sentire, e il risultato rispecchia la mediocrità delle azioni create dalla squadra nerazzurra. Questo mette in mostra anche la profondità della squadra di Inzaghi, in cui le riserve purtroppo non sono all’altezza dei titolari e questo in una squadra che vuole lottare su più fronti come l’Inter è un grave problema. Ora però bisogna godersi il gol di Bonaventura.

INTER FIORENTINA, IL TABELLINO

INTER FIORENTINA 1-0

INTER (3-5-2): Onana 6; Darmian 5, Acerbi 5.5, Bastoni 5 (18’st De Vrij 6); Dumfries 5.5, Barella 5, Brozovic 5 (33’st Dzeko sv), Mkhitaryan 5 (33’st Asllani sv), Gosens 6 (18’st Bellanova 6.5); Lukaku 4.5, Correa 5 (18’st Lautaro Martinez 5.5). In panhina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Carboni, Zanotti. Allenatore: Inzaghi 5

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodo 6, Quarta 6.5 (1’st Milenkovic 6.5), Igor 7, Biraghi 6.5; Castrovilli 6.5 (21’st Amrabat 6.5), Mandragora 6 (31’st Barak 6); Ikone 6.5 (31’st Ranieri 6.5), Bonaventura 7.5, Saponara 6.5 (21’st Sottil 6); Cabral 6.5. In panchina: Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Gonzalez, Venuti, Bianco, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Italiano 7

ARBITRO: Maresca

RETE: 8’st Bonaventura,

AMMONITI: Castrovilli, Ikone, Brozovic, Amrabat.

