Video/ Inter Fiorentina (4-0) gol e highlights: goleada nerazzurra (Serie A 3^ giornata)

Inter Fiorentina con le due squadre pronte a dare spettacolo sin dai primi minuti di gioco, i nerazzurri come di consueto giocano in attacco parecchi effettivi e l’uomo più pericoloso, senza neanche dirlo è Lautaro Martinez che impensierisce il portiere in più di un’occasione, senza però concretizzare mai. La Fiorentina riesce a creare gioco sulla fascia destra, speculare dunque a quella occupata da Dimarco che non riesce a badare sia a Gonzalez che a Dodo nello stesso frangente, costringendo dunque il centrale ad intervenire, la Viola però non riesce a concludere.

Inter Fiorentina si appresta a fermarsi per la fine del primo tempo, prima frazione di gioco che ha visto l’Inter salire in cattedra senza che la Viola potesse controbattere più di tanto. Il gol del vantaggio casalingo arriva sulla sinistra, con il tandem Dimarco Thuram in cui il difensore crossa teso in mezzo all’area di rigore, regalando il goal ai padroni di casa. Fiorentina che nei primi minuti si era resa pericolosa ma questa miccia si è spenta con il passare dei minuti, forse pesa il doppio impegno in Europa o forse semplicemente il tasso tecnico della squadra di Italiano non è cosi alto come la si potrebbe pensare.

INTER FIORENTINA, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia con il secondo tempo Inter Fiorentina che con il passare dei minuti, dimostra come i nerazzurri siano insieme al Milan tra le principali candidate al titolo di campioni di Italia, infatti subito dopo l’inizio del match, dopo qualche bella parata del portiere viola, Marcus Thuram potrebbe andare alla conclusione ma preferisce servire il proprio compagno meglio posizionato. Lautaro Martinez riceve quindi palla e trasforma l’assist segnando all’angolino basso di sinistra. Una vera lacuna difensiva quella della squadra di Italiano, ma che per i più attenti è una chiara dimostrazione di quanto in questi ultimi tre anni la Fiorentina non abbia fatto miglioramenti sulla propria metà campo. Segna poi su calcio di rigore Calhanoglu.

Termina Inter Fiorentina, una gara da dimenticare per gli ospiti che fino all’ultimo non si sono mai resi pericolosi per la squadra di Inzaghi, che anzi, nonostante il risultato favorevole hanno continuato ad attaccare fino alla fine trovando addirittura il quarto gol, siglato da Lautaro Martinez. L’argentino viene liberato da Cuadrado che riceve il pallone dopo una bella azione corale, alla fine la punta centrale trova il modo e insacca alle spalle del portiere portando a casa la seconda doppietta stagionale, solamente alla terza giornata di Serie A.

INTER FIORENTINA, IL TABELLINO

RETI: 22′ Thuram 53′ Lautaro 58′ rig.Calhanoglu 73′ Lautaro

AMMONIZIONI: 39′ Ranieri 45’+6 Barella

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (59′ Frattesi), Calhanoglu (77′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (70′ Arnautovic). All. Inzaghi

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur (75′ Amatucci); Gonzalez (55′ Infantino), Bonaventura (55′ Brekalo), Kouame (46′ Sottil); Beltran (46′ Nzola). All. Italiano

