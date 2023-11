Video/ Inter Frosinone (2-0) gol e highlights: Dimarco sigla un gol capolavoro (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER FROSINONE: LA SINTESI

L’Inter supera un buon Frosinone e ritorna in testa alla classifica, per i nerazzurri si tratta della sesta vittoria di fila. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Calhanoglu serve per Dimarco, cross a cercare Thuram che viene anticipato. Occasione Inter! Da angolo spizza Acerbi per Thuram che la sfiora solo. Frosinone ben messo in campo, i ciociari stanno giocando a viso aperto. Lautaro Martinez serve per Thuram che calcia da posizione defilata, Turati la mette in angolo. Dimarco per Lautaro Martinez in area, botta e grande riflesso di Turati che la mette in angolo. Siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Azione personale di Soulè, Darmian lo chiude prima del tiro. Infortunio per Mazzitelli, al suo posto c’è Brescianini. Dimarco mette un bel cross in mezzo, ottima la chiusura di Okoli. Cinque minuti alla fine della prima frazione di gara, non si sblocca il match. Dimarco! Eurogol dell’esterno! Mkhitaryan appoggia a Dimarco a sinistra, da centrocampo vede Turati fuori dai pali e disegna una traiettoria incredibile! Termina la prima frazione di gioco.

Rigore a favore dell’Inter! Monterisi commette fallo su Thuram in area, il direttore di gara indica il dischetto. Calhanoglu spiazza Turati e trova la rete del raddoppio! Gara che ora si mette in discesa per la compagine nerazzurra. Darmian ci prova dalla lunga distanza ma non trova lo specchio. Nel Frosinone entrano Cheddira ed Ibrahimovic per Cuni e Lirola. Palo di Cheddira! Palla in area per il centravanti che calcia con un angolo molto ristretto, la sfera sbatte sul palo! Marchizza da fuori area, ottima la respinta di Sommer. Dimarco per Barella che si inserisce bene ma non trova la porta. Dimarco per Lautaro, grande chiusura di Okoli. Ibrahimovic calcia sul primo palo, Sommer la mette in angolo. Gara che ormai ha poco da dire, manca sempre meno alla fine. Punizione per l’Inter, Sensi centra la barriera. Occasione del tris per Lautaro Martinez che spreca calciando a lato. Ci prova Frattesi, Turati respinge in angolo. Termina il match, sesta vittoria di fila per la capolista.

IL TABELLINO DI INTER FROSINONE

Marcatori: 43′ Dimarco, 48′ rig. Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′ de Vrij), Barella, Calhanoglu (81′ Sensi), Mkhitaryan (69′ Frattesi), Dimarco (81′ Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (70′ Arnautovic). All. Inzaghi

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola (55′ Ibrahimovic), Barrenechea (82′ Caso), Mazzitelli (35′ Brescianini), Marchizza; Soulé, Reinier (82′ Kaio Jorge); Cuni (55′ Cheddira). All. Di Francesco

