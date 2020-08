Video/ Inter Getafe (2-0): highlights e gol. Conte vola ai quarti! (Europa League)

Nel video Inter Getafe rivediamo la vittoria conquistata dalla squadra di Conte, che si aggiudica il passaggio del turno in Europa League. Partita insidiosa per i nerazzurri, soprattutto nelle prime battute, con la squadra spagnola brava a creare scompiglio dalle parti di Handanovic. Il primo tentativo su un cross dalla corsia destra di Suarez, con Maksimovic che per poco non trafigge l’estremo difensore meneghino. L’Inter è sorpreso dalla partenza sprint del Getafe e ci mette un po’ a carburare. Si scuote con Lautaro Martinez che spaventa Soria grazie ad un bel diagonale, richiamando nuovamente la sua attenzione con una botta che il portiere può controllare in due tempi. L’Inter cresce e dopo la mezzora passa in vantaggio: Bastoni protagonista di una bella verticalizzazione per Lukaku, che controlla il pallone sulla sinistra dell’area, lo protegge dall’intervento di Etxeita e con un mancino chirurgico trova l’angolino. L’Inter chiude dunque il primo tempo in vantaggio per una rete a zero. Nel secondo tempo gli uomini di Conte vanno subito vicini al raddoppio, con un tiro da fuori di Barella. Ancora Inter pericolosa con una girata di D’Ambrosio, su cui Soria devia. Pericolo per il Getafe anche sugli sviluppi della respinta, con Godin che prova inutilmente ad agganciare. L’Inter è in palla e cerca con tutte le sue forze la rete del due a zero. Il Getafe dal canto suo non molla l’osso e torna ad affacciarsi in avanti con un Jaime Mata. Gli spagnoli, quindi, ottengono un rigore per un tocco col braccio di Godin in area. Molina dagli undici metri sceglie il lato sinistro e sbaglia, decretando di fatto la sconfitta per i suoi. Poco dopo, infatti, l’Inter approfitta del suo errore per chiudere la pratica con il nuovo entrato Eriksen, che concretizza al meglio il cross dalla destra di D’Ambrosio. 2-0 e finale di pura gestione per la squadra nerazzurra, che supera il turno in Europa.

IL TABELLINO

INTER-GETAFE 2-0 (1-0)

MARCATORI: 33′ R. Lukaku, 83′ Eriksen

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (84′ Biraghi), Barella, Brozovic (82′ Brozovic), Gagliardini, Young; R. Lukaku, Lautaro Martínez (70′ Alexis Sánchez). All. Conte

GETAFE (4-5-1): Soría; Damian Suárez, Djené, Etxeita, M. Olivera (88′ Portillo); Cucurella, Timor, Arambarri (88′ Hugo Duro), Maksimovic (56′ Ángel Rodríguez), Nyom (70′ Jason); Jaime Mata (69′ Molina). All. Bordalás

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Ammoniti: Damian Suárez (G)

Note: rigore fallito da Molina al 76′

CLICCA QUI PER IL VIDEO INTER GETAFE, HIGHLIGHTS E GOL

