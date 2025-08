Video Inter Inter U23 gol e highlights del match finito 7 a 2: tutte le reti e le occasioni migliori della prima uscita stagionale, oggi 3 agosto

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER INTER U23: PIOGGIA DI GOL NELLA PRIMA USCITA!

Si apre con 7 gol la prima partita stagionale dell’Inter contro l’Under 23 che quest’anno debutta in Serie C. Chivu ha puntato su Lautaro dall’inizio, poi ha cambiato tutta la squadra nel secondo tempo. Il primo tempo dell’amichevole tra la prima squadra dell’Inter e l’Under 23 è stato tutto fuorché scontato perché, a dispetto delle aspettative, a partire meglio sono stati proprio i ragazzi di Vecchi, più brillanti fisicamente e mentalmente nei primi minuti.

La squadra di Chivu, forse ancora un po’ appesantita dalla lunga stagione appena conclusa con il Mondiale per Club, ha faticato a trovare subito i giusti automatismi. Così l’Under 23 ne ha approfittato e ha trovato il vantaggio già all’8′ con un gol di Spinaccè, a coronamento di un avvio vivace di partita. Ma la reazione della prima squadra non si è fatta attendere: appena tre minuti più tardi, l’Inter ha trovato il pareggio grazie a un’autorete di Kamate, propiziata dalla pressione offensiva dei nerazzurri “senior”.

Protagonista assoluto di questa prima frazione è stato l’attaccante Bonny, ex Parma, che ha dimostrato di essere già in buona forma. Infatti, prima ha siglato il gol del momentaneo 2-1 con freddezza, poi si è procurato un rigore con una bella giocata personale, permettendo ad Asllani di riportare l’Inter in vantaggio per 3-2. A fine primo tempo è arrivata anche la quarta rete, firmata da Lautaro Martinez, servito da un’ottima intuizione di Sucic. Il risultato all’intervallo, 4-2, ha mostrato la superiorità tecnica della prima squadra, ma anche la buona organizzazione e il carattere dell’Under 23.

VIDEO INTER INTER 23, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Inter Inter U23 c’è stata una rivoluzione totale nella formazione della prima squadra, ma il copione è rimasto lo stesso, anzi: il dominio della prima squadra si è fatto ancora più evidente. Chivu ha dato spazio a tanti altri giocatori, cambiando completamente l’undici iniziale, e ottenendo ottime risposte soprattutto da alcuni nuovi innesti.

Il quinto gol è arrivato con Pio Esposito, bravo a farsi trovare pronto in area e a concludere da pochi passi. Poco dopo è toccato a Luis Henrique mettere la firma sul 6-2 con un gran destro da fuori area, preciso e potente, che si è infilato sotto la traversa al 64′. È stato un colpo da giocatore vero, capace di rompere l’equilibrio anche da lontano.

A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Calhanoglu nel finale, con una rasoiata dal limite dell’area che ha fissato il punteggio sul 7 a 2. Un gol che ha messo il punto esclamativo su una prestazione convincente, soprattutto per l’intensità mantenuta nonostante i numerosi cambi e per la voglia di mettersi in mostra dei nuovi arrivati.

INTER INTER U23: VIDEO GOL E HIGHLIGHTS