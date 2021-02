VIDEO/ Inter Juventus (risultato 1-2) gol e highlights: Ronaldo piazza il colpo

Video di Inter Juventus da ottovolante puro per i tifosi bianconeri. Vibrante semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus. La vincono i bianconeri che ipotecano così l’accesso in finale grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. La partita inizia a buoni ritmi, al primo vero affondo è l’Inter a portarsi in vantaggio: ripartenza da manuale dei nerazzurri con Sanchez che resiste a Demiral e lancia nello spazio Barella, bravo a cercare in area Lautaro Martinez. L’argentino taglia centralmente ed anticipa De Ligt, girando a rete e trovando un Buffon poco reattivo, troppo lento nello scendere a terra e capace solo di toccare il pallone che finisce in rete. Al 25′ i bianconeri possono usufruire di un calcio di rigore. Una trattenuta di Ashley Young su Cuadrado viene sanzionata dall’arbitro con l’on field review al VAR, dal dischetto Ronaldo non sbaglia. Young viene anche ammonito, quindi finisce sul taccuino dei cattivi anche Alex Sandro. Ma al 35′ la situazione si ribalta completamente: Bastoni toglie il pallone dalla disponibilità di Handanovic e permette a Cristiano Ronaldo di inserirsi e depositare a porta vuota la doppietta personale. Il secondo tempo inizia con un’ammonizione per De Ligt per un fallo su Barella. Al 4′ Buffon devia in corner una conclusione di Ashley Young, quindi al 10′ mischia in area nerazzurra con Handanovic che deve salvarsi d’istinto su una deviazione di Bernardeschi. Al 12′ sanguinoso pallone perso in uscita dalla juventus, Handanovic può infilare Buffon ma trova Demiral che salva appena prima della linea di porta. L’Inter insiste e la Juventus fa più attenzione a non sbagliare, al 22′ De Ligt contrasta in extremis Sanchez, quindi Darmian calcia davanti a Buffon che con uno straordinario intervento evita il gol del pari interista. Si chiude poi senza troppi sussulti su un 1-2 che piazza la Juve in pole position per la finale.

INTER JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Antonio Conte deluso dalla sconfitta dell’Inter, ma non manca di punzecchiare la società: “Se vado ad analizzare la partita vedo che nel primo tempo abbiamo fatto due regali. Abbiamo fatto tutto noi, la Juve non ci ha messo molto del suo per farci gol. Abbiamo commesso due gravi ingenuità. Per il resto penso ci sia stata una grande prestazione della squadra, dobbiamo essere più cinici a concretizzare le occasioni che creiamo. Parliamo di un risultato negativo, perché la prestazione è stata ottima: i ragazzi hanno dato tutto e hanno messo alle corde la Juve. Dispiace molto perché avremmo meritato di più, Dopo un due a uno in casa devi vincere con due gol di scarto, non parliamo certo di una passeggiata. Ma adesso pensiamo al campionato, poi prepareremo il ritorno. All’Inter c’è una situazione sicuramente particolare. È inutile nasconderlo: siamo partiti con un progetto che ad agosto si è fermato“. Per Andrea Pirlo la prova della Juventus è stata di grande spessore: “Siamo entrati bene in campo, col giusto atteggiamento e anche dopo il gol subito abbiamo continuato a giocare con ordine e abbiamo reagito bene. Devo fare i complimenti a tutti i giocatori che sono scesi in campo, specialmente a chi ha giocato meno finora. Hanno fatto una grande prestazione, ma ne ero convinto perché ho a disposizione grandi campioni e una rosa ampia che mi permette di ruotare tanti giocatori. La sconfitta in campionato contro l’Inter ci ha fatto riflettere e capire che se non entriamo bene in campo e non giochiamo da squadra non possiamo ottenere i risultati che vogliamo. Ronaldo? È stato un po’ criticato ultimamente, ma noi conosciamo il valore del nostro campione e siamo contenti che abbia segnato queste due reti stasera. Ora ci aspetta una grande battaglia nel ritorno perché la qualificazione si gioca sui 180 minuti. Prima però c’è la gara di Roma in campionato che è importantissima”.

