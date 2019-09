Video/ Inter Lazio (1-0): highlights e gol, D’Ambrosio trafigge i biancocelesti

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Inter Lazio, gara terminata 1-0 grazie alla rete di Danilo D’Ambrosio al 23′ del primo tempo. I nerazzurri si sono assicurati la quinta vittoria in cinque partite di campionato, confermando il primo posto in solitaria davanti alla Juventus di Maurizio Sarri, ma la sfida di San Siro è stata tutt’altro che semplice per la formazione allenata da Antonio Conte: dopo il vantaggio firmato D’Ambrosio su ottimo cross di Biraghi, sono stati almeno tre i grandi interventi di Samir Handanovic che hanno blindato i tre punti. Il capitano sloveno ha chiuso la porta nerazzurra a chiave nonostante i tentativi di un ispirato Correa: il fantasista argentino si è visto dire di no al 33′ e al 35′, senza dimenticare la botta a colpo sicuro di Bastos del 45′, sventata con un colpo di reni da fuoriclasse. Tante, nel finale di partita, le occasioni sprecate dai padroni di casa per chiudere i conti, basti pensare al match-ball fallito da Lautaro Martinez allo scadere.

VIDEO INTER LAZIO 1-0, LE DICHIARAZIONI

«Una vittoria pesante», è soddisfatto Antonio Conte al termine di Inter Lazio, con il tecnico salentino che ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: «Ho fatto i complimenti alla squadra, nel primo tempo non ero soddisfatto: di solito nelle difficoltà rischi di naufragare. Nella seconda frazione hanno messo in atto le conoscenze, abbiamo dominato e creato moltissime occasioni. Dovevamo cercare di segnare il secondo gol, ma abbiamo affrontato una Lazio che fa paura anche su angoli e punizioni, una squadra molto molto forte. Complimenti a loro, ma anche ai miei ragazzi». Rammaricato, invece, Simone Inzaghi ai microfoni di Radio Rai: «Handanovic non è nuovo a queste partite: contro la Lazio si supera sempre. L’Inter ha questo portiere che aiuta tanto, alla mia squadra non rimprovero nulla. Abbiamo disputato una grande partita, il risultato non è giusto per quanto abbiamo visto in campo. Anche nelle altre gare meritavamo di più, ma portiamo a casa solo le parate di Handanovic e zero punti».

ECCO I GOL E HIGHLIGHTS DI INTER LAZIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA