Video/ Inter Lecce (2-0) gol e highlights: Mkhitaryan-Lautaro, Inzaghi riparte!

VIDEO INTER LECCE (2-0)

Allo Stadio Giuseppe Meazza l’Inter supera il Lecce per 2 a 0, come potremo ammirare nel video di Inter Lecce. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Simone Inzaghi a prendere presto in mano il controllo delle operazioni affacciandosi immediatamente in zona offensiva con la conclusione di Çalhanoğlu, respinta con i pugni dall’estremo difensore Falcone già al 3′. Gli ospiti guidati dal tecnico Baroni tentano di reagire spingendosi in avanti ma venendo chiusi da Barella intorno al 9′. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi si propongono in zona offensiva anche al 17′ sollecitando Onana alla parata con Ceesay dalla distanza. I lombardi replicano con il colpo di testa fuori misura di Dzeko al 20′ e riescono a passare in vantaggio al 29′ grazie alla rete messa a segno da Mkhitaryan, su assist di Barella. Sul fronte opposto Gonzalez spara alto al 34′.

Diretta/ Inter Lecce (risultato finale 2-0): reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez!

Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i nerazzurri trovano infatti il gol del raddoppio al 53′ per merito del capitano Lautaro Martinez, capitalizzando il lancio dalla destra offertogli da Dumfries. Nell’ultima parte dell’incontro Dzeko va al tiro al 67′ incappando nella parata di Falcone e Bastoni non centra il bersaglio al 72′. I giallorossi si fanno sentire al 77′ con uno spunto impreciso di Oudin e nemmeno Hjulmand combina poi di meglio di testa all’81’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo, ha estratto non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo a San Siro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono all’Inter di salire a quota 50 nella classifica della Serie A mentre il Lecce non si muove, rimanendo fermo a 27 punti.

Probabili formazioni Inter Lecce/ Quote: anche Skriniar e Dimarco saranno assenti!

VIDEO INTER LECCE (2-0): IL TABELLINO

Inter-Lecce 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 29′ Mkhitaryan(I); 53′ Lautaro Martinez(I).

Assist: 29′ Barella(I); 53′ Dumfries(I).

INTER (3-5-2) – 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries(78′ 33 D’Ambrosio), 23 Barella, 20 Calhanoglu(78′ 5 Gagliardini), 22 Mkhitaryan(71′ 77 Brozovic), 8 Gosens(90’+1′ 46 Zanotti); 9 Dzeko, 10 Lautaro(70′ 90 Lukaku). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-3-3) – 30 Falcone; 17 Gendrey, 13 Tuia(65′ 4 Romagnoli), 93 Umtiti, 97 Pezzella; 32 Maleh(57′ 29 Blin), 42 Hjulmand, 16 Gonzalez(83′ 14 Helgason); 27 Strefezza(57′ 28 Oudin), 77 Ceesay, 11 Di Francesco(83′ 22 Banda). A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 9 Colombo, 18 Ceccaroni, 25 Gallo, 83 Lemmens, 84 Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Gianluca Manganiello (sezione di Pinerolo).

Diretta/ Inter Lecce Primavera (risultato finale 0-0): è un pareggio senza gol!

VIDEO INTER LECCE (2-0)













© RIPRODUZIONE RISERVATA