Video Inter Liverpool gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di champions League di oggi 9 dicembre

Partita che nel primo tempo è davvero sfortunata per l’inter contro un Liverpool tutt’altro che irresistibile. La squadra di Chivu approccia anche bene ma questo non basta per portarsi in vantaggio e anzi con il passare dei minuti la squadra è sembrata ancora più in difficoltà. Inter e Liverpool chiudono il primo tempo sullo 0-0 dopo una frazione intensa e nervosa. I Reds avevano trovato il vantaggio con Konaté, rapido a ribattere in rete dopo la respinta di Sommer sul tiro di Ekitike, ma il VAR ha annullato tutto per un fallo di mano, spegnendo l’esultanza inglese.

DIRETTA/ Inter Liverpool (risultato finale 0-1): un rigore decide il match! (9 dicembre 2025)

L’Inter aveva dovuto fare i conti subito con l’infortunio di Calhanoglu, sostituito da Zielinski, e ha provato a reagire con Bisseck, murato al limite, e soprattutto con Barella: prima un angolo respinto, poi una punizione dalla media distanza che sfiora il palo. Il match è stato segnato da contrasti duri e cartellini, con Ekitike ammonito e Lautaro sanzionato in avvio. Entrambe le squadre hanno creato, ma senza trovare la giocata decisiva. I nerazzurri rimangono in partita fino alla fine della prima frazione ma nel secondo tempo sono davvero tante le occasioni per il Liverpool come andremo a vedere.

Diretta/ Inter Liverpool Primavera (risultato finale 5-0): manita nerazzurra! (Youth League, 9 dicembre 2025)

VIDEO INTER LIVERPOOL, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Inter-Liverpool si apre con i Reds che provano a prendere il controllo attraverso una manovra ordinata, fatta di passaggi rapidi e movimenti sincronizzati, anche se qualche imprecisione come il lancio lungo sbagliato di Mac Allister o l’ultimo passaggio regalato da Gravenberch impedisce loro di rendersi davvero pericolosi. L’Inter tenta di alzare il baricentro ma fatica a trovare continuità, e Bastoni finisce anche in fuorigioco in una delle poche iniziative offensive. La gara rimane nervosa e molto fisica: Szoboszlai interviene con troppa decisione e costringe Zwayer a fermare il gioco, mentre Gomez sbaglia un cross promettente.

Coppa Italia 2025, Inter ospite a Monza nei quarti di finale/ San Siro indisponibile per cerimonia Olimpiadi

Con il passare dei minuti Liverpool appare più lucido e compatto, l’Inter invece rallenta e arretra, schiacciata dalla pressione inglese. L’episodio decisivo arriva all’85’, quando il VAR richiama l’arbitro per un contatto in area: dopo la revisione viene assegnato il rigore, con Bastoni ammonito tra le proteste nerazzurre. Sul dischetto va Szoboszlai, che mostra grande freddezza: rincorsa controllata, pausa per leggere Sommer e tiro preciso all’angolino sinistro per lo 0-1.

VIDEO INTER LIVERPOOL (0-1): GOL E HIGHLIGHTS