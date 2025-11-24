Video Inter Milan gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie A di oggi 23 novembre

HIGHLIGHTS E VIDEO INTER MILAN: BEFFA DEI ROSSONERI…

Come era facile da prevedere, il derby tra Inter e Milan è stato giocato in maniera attenta da entrambe le squadre, che più che cercare la rete sono state più inclini alla fase difensiva. Questo c’era da aspettarselo da una squadra di Allegri, e l’Inter infatti ne ha beneficiato. Il primo tempo però si chiude senza reti ma con l’Inter decisamente più pericolosa, protagonista di due legni e delle occasioni migliori. Acerbi sfiora il gol al 27’ con un colpo di testa perfetto su corner, fermato solo dal palo sinistro. Poco dopo è Lautaro Martínez a impegnare severamente Maignan: tiro di prima dal limite, potente e angolato, che il portiere devia con un intervento eccezionale mandando la palla sul palo.

La squadra di Chivu mantiene costante pressione, attacca spesso sulle fasce e mette in mezzo diversi traversoni, tra cui quello di Carlos Augusto al 36’, respinto dalla difesa. Calhanoglu prova anche la soluzione dalla distanza ma spara malissimo. Il Milan fatica a creare pericoli, si affida quasi esclusivamente alla fase difensiva e a qualche ripartenza isolata, mentre Gabbia vive un primo tempo complicato con interventi fallosi e anche un breve stop per infortunio. Inter più incisiva, Milan concentrato soprattutto a resistere. Il secondo tempo invece cambia molto per l’economia del match.

VIDEO INTER MILAN, IL SECONDO TEMPO

La seconda frazione di gara invece assume per poco le tinte rossonere, ma quel tanto che basta per portare la gara sui binari di Allegri che fa una masterclass su come si gestisce un vantaggio. Il Milan rientra in campo con più ritmo e aggressività e trova subito il gol decisivo: Saelemaekers impegna Sommer con un tiro insidioso dal limite, il portiere respinge ma il pallone resta lì e Pulisic è il più rapido a ribadire in rete per lo 0-1. Dopo il vantaggio, i rossoneri gestiscono con calma il possesso, provando a rallentare il gioco e cercando spazi con Leao, che però sbaglia l’ultimo passaggio in un paio di situazioni potenzialmente pericolose.

L’Inter, costretta a inseguire, aumenta gradualmente la pressione e prova a rendersi pericolosa soprattutto sulle fasce: Dimarco cerca più volte il cross, mentre Diouf tenta un rasoterra dalla distanza che Maignan controlla senza difficoltà. Nel finale Bonny va al tiro dal limite ma la conclusione si impenna e finisce alta, mentre i rossoneri respingono ogni tentativo nerazzurro mantenendo ordine e compattezza fino all’ultimo. Grande rammarico per i ragazzi di Chivu che non sono riusciti a sfruttare le azioni, molte di più rispetto al Milan, per portarsi avanti nel risultato.

VIDEO INTER MILAN (0-1): GOL E HIGHLIGHTS