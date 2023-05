VIDEO/ Inter Milan (1-0) gol e highlights. Lautaro Martinez fa la storia!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER MILAN: INZAGHI VOLA A INSTANBUL PER LA FINALE DI CHAMPIONS!

Andiamo a vedere video gol e highlights di Inter Milan, L’Inter vince anche il derby di ritorno in semifinale di Champions League e ritrova la finale dopo 13 anni a spese di un Milan che non è riuscito a ribaltare lo 0-2 dell’andata. Buona partenza dell’Inter con Maignan che già al 3′ compie un grande intervento su una girata in area di Dzeko ma il gioco era fermo per un precedente fallo di Barella. Al 5′ Theo Hernandez per poco non pesca il jolly dalla lunghissima distanza. Al 10′ rischia grosso Onana che sbaglia il tempo dell’uscita per Giroud che riesce a fare sponda in area, salva tutto Darmian per l’Inter. Subito dopo ancora break del Milan, Tonali sfonda a sinistra e mette nel mezzo per Brahim Diaz che si fa parare da Onana un rigore in movimento. Al 13′ ancora Maignan eccezionale su Barella, ma anche in questo caso c’era un fuorigioco di Dzeko a viziare l’azione. Al 18′ la difesa dell’Inter libera su un cross piazzato col mancino da Calabria, i rossoneri calano un po’ di intensità e l’Inter ha una buona occasione al 24′, con Mkhitaryan che va al tiro dopo aver scambiato con Dzeko ma senza inquadrare la porta. Al 38′ Leao sfonda sulla sinistra, si accentra in area ma vede il pallone, piazzato sul secondo palo, uscire a lato di pochissimi centimetri. Al 40′ punizione sulla trequarti per l’Inter, Calhanoglu piazza il pallone in area dove Dzeko irrompe: sul colpo di testa del bosniaco la risposta di Maignan è miracolosa. Subito dopo tegola per Inzaghi che perde Mkhitaryan per un problema muscolare, al suo posto dentro Brozovic.

Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: Barella vs Tonali, duello azzurro in mediana

Nel secondo tempo il Milan cerca di spingere subito sulla fascia sinistra con Theo Hernandez, l’Inter però non concede spazi e le conclusioni a rete scarseggiano. All’11’ arriva la prima ammonizione della partita ai danni di Thiaw per una sbracciata su Lautaro Martine. Al 19′ proprio Thiaw in preda ai crampi deve lasciare spazio a Kalulu, quindi al 21′ arriva anche il momento di Romelu Lukaku che entra al posto di Dzeko, mentre Gosens rileva Dimarco sempre tra i nerazzurri. Al 23′ Leao prova ad accelerare di nuovo ma Acerbi fa buona guardia, anzi al 25′ è proprio il difensore a partire in progressione, facendosi però poi murare la conclusione. Il Milan sembra aver perso smalto e al 29′ l’Inter trova un vantaggio che vale l’ipoteca sull’approdo in finale. Lukaku e Lautaro Martinez scambiano in area, Kalulu non riesce ad inserirsi e l’argentino calcia secco sul primo palo, infilando Maignan. Nel Milan dentro Saelemaekers e Origi al posto di Messias e Brahim Diaz, ma i destini del derby di Champions sembrano ormai indirizzati. Ultimi minuti con ammonizioni per Barella, Tonali, Krunic, Tomori e Lautaro Martinez, dopo una partita molto permissiva Turpin estrae gialli a ripetizioni e Inzaghi inserisce Correa e Gagliardini per Lautaro e Barella. 3′ di recupero ma i giochi sono fatti, ora l’Inter aspetta solo il nome del suo avversario: Manchester City o Real Madrid?

Finale Champions League 2023: quando e dove si gioca?/ Data e stadio

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS INTER MILAN: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Simone Inzaghi diventa l’undicesimo tecnico italiano ad arrivare in finale di Champions League, il secondo con l’Inter: “Nei prossimi giorni ci renderemo conto di quello che è successo. Abbiamo fatto un percorso straordinario. Vincere in questo modo un derby come questo deve portarci solo a fare i complimenti ai ragazzi. Siamo stato concentrati, determinati e aggressivi contro una squadra che è campione d’Italia. I ragazzi sono stati bravissimi e loro devono godersi serate come queste. Avevo detto tempo fa che avremmo messo un impegno folle sempre, a prescindere dalla competizione. Dal 1° aprile abbiamo sempre giocato ogni tre giorni, abbiamo ottenuto due finali e rimesso in sesto la situazione in campionato. Manchester City e Real Madrid sono due delle migliori squadre in Europa. All’andata è stata una sfida equilibrata. Domani guarderò la gara con interesse“.

Probabili formazioni Manchester City Real Madrid/ Diretta tv: possibilità per Mahrez!

Per Stefano Pioli il Milan ha comunque dato tutto: “C’è solo delusione, è vero che siamo arrivati in semifinale di Champions: di questo si deve essere orgogliosi, ma è chiaro che sognavamo la finale e volevamo battere i nostri rivali. Non esserci riusciti ci procura delusione, ma dovremo concentrarci sul campionato: la delusione vera sarebbe non giocare in Champions l’anno prossimo. Il rimpianto sono i primi 10 minuti dell’andata e non aver segnato nelle nostre occasioni di oggi. Abbiamo giocato bene oggi, ma non siamo riusciti ad alzare abbastanza il nostro livello. L’Inter è forte, ha superato il girone dopo aver battuto il Barcellona, che è una squadra che ha vinto la Liga in squadra. Noi anche siamo forti, non aver avuto Leao al meglio è un altro rimpianto. A queste gare o ci arrivi giocando al top o non basta: non siamo riusciti a essere a quel livello lì“.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Inter Milan (1-0) gol e highlights. Lautaro Martinez fa la storia!VIDEO/ Sampdoria Empoli (1-1) gol e highlights. Piccoli timbra la salvezzaVIDEO/ Bologna Roma (0-0) gol e highlights: tante assenze, nessun gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA